Обирає позачасові тренди. Як змінювалася зачіска Меланії Трамп
Розкішні локони Меланії Трамп - тема, яку охоче обговорюють прихильники. Варто зазначити, що протягом років її зачіска зазнавала помітних трансформацій. Тому давайте детальніше пригадаємо секрети стилю першої леді США.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Journee-Mondiale.
Історія зачіски Меланії Трамп
Початок
Її історія починається зі Словенії, де тоді вона носила пряме каштанове волосся, інколи з чубчиком. Фірмовий стиль залишався з Меланією десятиліттями, навіть у той період, коли вона вже працювала моделлю. Проте з часом дружина Трампа вирішила поекспериментувати з нарощуванням та меліруванням, і так почалася еволюція її волосся.
У 1999 році Меланія стала білявкою, і такий експеримент багатьом здався несподіваним. У минулому один із зіркових перукарів зауважував, що нарощування може бути складним, але це чудовий спосіб додати об’єм волоссю та довжину, а також отримати ще більш молодий вигляд.
Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images) Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images)
У ролі першої леді США
Уже під час перебування на посаді першої леді Меланія стала для мільйонів символом елегантності й витонченості. Її перукар Мордехай Алвоу створював образи, натхненні класичними європейськими красунями.
"Ми прагнули створити стиль, який би був позачасовим і сучасним", - ділився Алвоу.
У той період вона експериментувала з об'ємними укладками, м’якими хвилями з медовим відблиском і шикарними зачісками для офіційних заходів.
Меланія Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)Дональд і Меланія Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)
Зараз
Наприкінці минулого року волосся Меланії стало більш світлого відтінку. Така трансформація відображає тенденцію, яку приймають багато жінок: з віком світліше волосся пом’якшує риси обличчя і та візуально позбавляє втоми.
Шлях Меланії від каштанової до медової блондинки був поступовим і виконаним дуже майстерно.
Як Меланія Трамп доглядає за своїм волоссям
Попри часті укладки і фарбування, волосся першої леді США має надзвичайно здоровий вигляд. Тож у чому секрет? Справа у регулярних доглядових процедурах та зволожувальних масках.
"Меланія розуміє важливість здоров'я волосся. Вона ретельно захищає своє волосся від теплових пошкоджень і використовує лише найкращі засоби для догляду", - оворить джерело, наближене до її команди.
Однією з найпопулярніших процедур для її волосся є звичайне фарбування. Воно додає блиску та допомагає бездоганно змішувати відтінки.
Меланія Трамп (фото: Facebook.com)
Що радить Меланія Трамп у догляді за волоссям?
- Інвестувати у високоякісний фен, який зробить зачіску максимально об'ємною.
- Використовувати велику плойку для завивки, щоб отримати розкішні локони.
- Не боятися нарощування для особливих випадків.
- Регулярно підстригати волосся, щоб кінчики залишалися здоровими.
Меланія Трамп (фото: Getty Images)
Позачасовий стиль волосся Меланії Трамп
Еволюція волосся Меланії доводить, що відмінний стиль не має обмежень. Незалежно від того, 40 вам, 50 чи більше, у будь-якому образі можна знайти натхнення.
"Пошук гарної зачіски, яка поєднується з рисами обличчя, справді може змінити вас, незалежно від віку чи стилю", - каже фахівець із зачісок.
Як пише джерело, поки невідомо, чи повернеться дружина Дональда Трапма до свого темного відтінку, чи обере ще світліший тон. Але одне можна сказати напевно: який би стиль вона не обрала, про нього обов’язково напишуть у заголовках газет, і він надихне незліченну кількість жінок.
Меланія Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)
Подивіться, якою була Меланія Трамп в молодості.
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