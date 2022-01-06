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Омлет всегда будет пышным с этим секретным ингредиентом. И никакой соды!

Автор: Светлана Мащенко

Омлет - отличная идея для завтрака, он даст заряд бодрости, насытит и запустит ваш организм в начале дня. Но часто вместо пышного красивого омлета мы получаем нечто совершенно неаппетитное, способное не зарядить, а наоборот - разочаровать вас уже с самого утра. Однако выход есть.

Рецептом поделился ресурс Coralreef-aqua.

Часто в омлет добавляют молоко, чтобы придать ему объема. В некоторых рецептах советуют сделать взбитые яйца пышными благодаря соде, но вкус от этого, конечно, испортится.

А вот добавление минеральной воды - нашего секретного компонента сделает ваш завтрак идеальным.

А далее уже кто на что горазд: сдобрите омлет сыром, грибами, зеленым горошком, авокадо, филе лосося...

Ингредиенты для нашего омлета:

  • пара яиц;
  • перец и соль по вкусу;
  • 1 ст. ложка минеральной газированной воды;
  • 1 ч. ложка подсолнечного масла.

Пошаговое приготовление яиц

Взбить яйца с приправами.

Добавить в получившуюся смесь одну столовую ложку газировки и аккуратно перемешать все ингредиенты.

Влить омлет тонкой струйкой на сковородку, смазанную небольшим количеством подсолнечного масла.

Накрыть сковородку крышкой и жарить омлет на небольшом огне до полной готовности.

Ранее шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет для идеального завтрака.

Также мы писали, какая типичная ошибка при варке яиц может сделать их очень вредными.

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