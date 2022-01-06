RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Омлет завжди буде пишним з цим секретним інгредієнтом. І ніякої соди!

Автор: Світлана Мащенко

Омлет - відмінна ідея для сніданку, він дасть заряд бадьорості, наситить і запустить ваш організм на початку дня. Але часто замість пишного красивого омлету ми отримуємо щось абсолютно неапетитне, здатне не зарядити, а навпаки - розчарувати вас вже з самого ранку. Однак вихід є.

Рецептом поділився ресурс Coralreef-aqua.

Часто в омлет додають молоко, щоб надати йому об'єму. У деяких рецептах радять зробити збиті яйця пишними завдяки соді, але смак від цього, звичайно, зіпсується.

А ось додавання мінеральної води - нашого секретного компонента зробить ваш сніданок ідеальним.

А далі вже хто на що здатний: присмачіть омлет сиром, грибами, зеленим горошком, авокадо, філе лосося...

Інгредієнти для нашого омлету:

  • пара яєць;
  • перець і сіль за смаком;
  • 1 ст. ложка мінеральної газованої води;
  • 1 ч. ложка соняшникової олії.

Покрокове приготування яєць

Збити яйця з приправами.

Додати в отриману суміш одну столову ложку газованої води і акуратно перемішати всі інгредієнти.

Влити омлет тонкою цівкою на сковорідку, змащену невеликою кількістю соняшникової олії.

Накрити сковорідку кришкою і смажити омлет на невеликому вогні до повної готовності.

Раніше шеф-кухар розповів, як легко приготувати солодкий японський омлет для ідеального сніданку.

Також ми писали, яка типова помилка при варінні яєць може зробити їх дуже шкідливими.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти