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Шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет: завтрак будет идеальным!

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Вторник 29 июня 2021 07:00
Шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет: завтрак будет идеальным! Фото: Рецепт японского омлета Тамаго от шефа (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Японский омлет Тамаго, в отличие от привычного нам омлета, готовится без использования молока или и сливок. Он очень легкий в приготовлении, а еще он - сладкий. В классическом рецепте используется минимум ингредиентов, но при желании можно добавить овощи или что-то мясное.

Об этом нам рассказал бренд-шеф сети СушиХата Андрей Архипенко на своем YouTube канале.

Ингредиенты для Тамаго

Яйца - 3 шт.
Сахар - 1 ст. л.
Соевый соус - 1 ч. л.

Важно: в Японии вместо сахара используют мирин - сладкое рисовое вино, которое на 50% состоит из сахара, его крепкость в среднем 14%. До XVIII века это была версия выпаренного сакэ, мирин считался напитком женщин, но сейчас его используют в маринадах и соусах.

Пошаговое приготовление омлета

  • Разбиваем яйца в миску, бросаем 1 ст. л. сахара (так как мирин купить можно не везде), 1 ч. л. соевого соуса и хорошо взбалтываем.
  • На разогретую сковородку с маслом выливаем наши яйца и ждем пока схватится хорошо низ омлета.
  • Если хотите с овощами или колбасой, когда полуготовность будет на одну половину, выкладывайте ингредиенты и накройте аккуратно лопаткой второй половиной, согнув так, чтоб вышел полумесяц.
  • Ждем буквально две минуты и наш сладкий японский омлет Тамаго готов.

Порадуйте японским завтраком свое семейство. Приятного аппетита!

Видео: Как приготовить японский омлет Тамаго на завтрак

Ранее Андрей также раскрыл секрет приготовления теста для пиццы, чтобы вышло так как в ресторане.

Также шеф рассказал, как правильно варить рис для домашних суши.

Кроме того, вместе с Андреем мы готовили ресторанную пасту "Карбонара".

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