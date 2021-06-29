Шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет: завтрак будет идеальным!
Японский омлет Тамаго, в отличие от привычного нам омлета, готовится без использования молока или и сливок. Он очень легкий в приготовлении, а еще он - сладкий. В классическом рецепте используется минимум ингредиентов, но при желании можно добавить овощи или что-то мясное.
Об этом нам рассказал бренд-шеф сети СушиХата Андрей Архипенко на своем YouTube канале.
Ингредиенты для Тамаго
Яйца - 3 шт.
Сахар - 1 ст. л.
Соевый соус - 1 ч. л.
Важно: в Японии вместо сахара используют мирин - сладкое рисовое вино, которое на 50% состоит из сахара, его крепкость в среднем 14%. До XVIII века это была версия выпаренного сакэ, мирин считался напитком женщин, но сейчас его используют в маринадах и соусах.
Пошаговое приготовление омлета
- Разбиваем яйца в миску, бросаем 1 ст. л. сахара (так как мирин купить можно не везде), 1 ч. л. соевого соуса и хорошо взбалтываем.
- На разогретую сковородку с маслом выливаем наши яйца и ждем пока схватится хорошо низ омлета.
- Если хотите с овощами или колбасой, когда полуготовность будет на одну половину, выкладывайте ингредиенты и накройте аккуратно лопаткой второй половиной, согнув так, чтоб вышел полумесяц.
- Ждем буквально две минуты и наш сладкий японский омлет Тамаго готов.
Порадуйте японским завтраком свое семейство. Приятного аппетита!
Видео: Как приготовить японский омлет Тамаго на завтрак
Ранее Андрей также раскрыл секрет приготовления теста для пиццы, чтобы вышло так как в ресторане.
Также шеф рассказал, как правильно варить рис для домашних суши.
Кроме того, вместе с Андреем мы готовили ресторанную пасту "Карбонара".