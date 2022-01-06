Омлет завжди буде пишним з цим секретним інгредієнтом. І ніякої соди!
Омлет - відмінна ідея для сніданку, він дасть заряд бадьорості, наситить і запустить ваш організм на початку дня. Але часто замість пишного красивого омлету ми отримуємо щось абсолютно неапетитне, здатне не зарядити, а навпаки - розчарувати вас вже з самого ранку. Однак вихід є.
Рецептом поділився ресурс Coralreef-aqua.
Часто в омлет додають молоко, щоб надати йому об'єму. У деяких рецептах радять зробити збиті яйця пишними завдяки соді, але смак від цього, звичайно, зіпсується.
А ось додавання мінеральної води - нашого секретного компонента зробить ваш сніданок ідеальним.
А далі вже хто на що здатний: присмачіть омлет сиром, грибами, зеленим горошком, авокадо, філе лосося...
Інгредієнти для нашого омлету:
- пара яєць;
- перець і сіль за смаком;
- 1 ст. ложка мінеральної газованої води;
- 1 ч. ложка соняшникової олії.
Покрокове приготування яєць
Збити яйця з приправами.
Додати в отриману суміш одну столову ложку газованої води і акуратно перемішати всі інгредієнти.
Влити омлет тонкою цівкою на сковорідку, змащену невеликою кількістю соняшникової олії.
Накрити сковорідку кришкою і смажити омлет на невеликому вогні до повної готовності.
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