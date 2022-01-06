Омлет завжди буде пишним з цим секретним інгредієнтом. І ніякої соди!

Омлет - відмінна ідея для сніданку, він дасть заряд бадьорості, наситить і запустить ваш організм на початку дня. Але часто замість пишного красивого омлету ми отримуємо щось абсолютно неапетитне, здатне не зарядити, а навпаки - розчарувати вас вже з самого ранку. Однак вихід є.

Часто в омлет додають молоко, щоб надати йому об'єму. У деяких рецептах радять зробити збиті яйця пишними завдяки соді, але смак від цього, звичайно, зіпсується.

А ось додавання мінеральної води - нашого секретного компонента зробить ваш сніданок ідеальним.

А далі вже хто на що здатний: присмачіть омлет сиром, грибами, зеленим горошком, авокадо, філе лосося...

Інгредієнти для нашого омлету:

пара яєць;

перець і сіль за смаком;

1 ст. ложка мінеральної газованої води;

1 ч. ложка соняшникової олії.

Покрокове приготування яєць

Збити яйця з приправами.

Додати в отриману суміш одну столову ложку газованої води і акуратно перемішати всі інгредієнти.

Влити омлет тонкою цівкою на сковорідку, змащену невеликою кількістю соняшникової олії.

Накрити сковорідку кришкою і смажити омлет на невеликому вогні до повної готовності.