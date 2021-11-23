У омбудсмена рассказали, сколько украинцев останутся без пенсии из-за неофициальной работы

В Украине каждый пятый гражданин работает неофициально, соответственно лишается права на пенсионное обеспечение и социальную защиту, отметила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Об этом омбудсмен рассказала на своей странице в Facebook .

Она обратила внимание, что из-за требований о наличии необходимого стажа для получения пенсионных выплат и количества занятых в неформальном секторе труда, приблизительно через 6 лет почти половина 60-летних украинцев рискуют остаться без пенсии.

Денисова напомнила, что согласно новому законодательству, в 2027 году для того, чтобы своевременно получить пенсию, гражданам Украины нужно будет иметь не менее 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

"Все, кто сейчас работает неофициально, эти требования выполнить не смогут, поэтому примерно 45% украинцев в возрасте 60 лет не будут иметь права на пенсионное обеспечение", - озвучила омбудсмен подсчеты.

По мнению Денисовой, чтобы "такие печальные прогнозы не оправдались", важно проводить разъяснительную работу относительно последствий неофициального трудоустройства.

Она добавила, что мониторинг обеспечения органами исполнительной власти и местного самоуправления прав человека в сфере труда путем преодоления незадекларированного труда "является одним из моих Стратегических направлений деятельности на 2021 год".