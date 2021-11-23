У омбудсмена розповіли, скільки українців залишаться без пенсії через неофіційну роботу

В Україні кожен п'ятий громадянин працює неофіційно, відповідно позбавляється права на пенсійне забезпечення та соціальний захист, зазначила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Про це омбудсмен розповіла на своїй сторінці в Facebook .

Вона звернула увагу, що через вимоги про наявність необхідного стажу для отримання пенсійних виплат та кількість зайнятих у неформальному секторі праці, приблизно через 6 років майже половина 60-річних українців ризикують залишитися без пенсії.

Денісова нагадала, що згідно з новим законодавством, в 2027 році для того, щоб своєчасно отримати пенсію, громадянам України потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

"Всі, хто зараз працює неофіційно, ці вимоги виконати не зможуть, тому приблизно 45% українців у віці 60 років не матимуть права на пенсійне забезпечення", - озвучила омбудсмен підрахунки.

На думку Денісової, щоб "такі сумні прогнози не справдилися", важливо проводити роз'яснювальну роботу щодо наслідків неофіційного працевлаштування.

Вона додала, що моніторинг забезпечення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування прав людини у сфері праці шляхом подолання незадекларованої праці "є одним із моїх Стратегічних напрямів діяльності на 2021 рік".