В Омане археологи обнаружили редкий артефакт, которому 4000 лет
При раскопках на месте древнего поселения в долине Кумайра в Омане польские и оманские археологи обнаружили множество древних артефактов, среди которых была и каменная доска для игр, которой 4000 лет.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Эксперты раскопали также башню, и медные изделия. Все эти находки датируются 2500-2000 гг. до н.э.
Интересно, что на древней каменной доске есть отметки и отверстия, указывающие на концепции, аналогичные тем, что использовались в других играх бронзового века.
Древняя каменная доска для игр (фото: jpost.com)
По словам археологов, хотя подобные предметы встречаются редко, другие игровые доски были найдены в Месопотамии, Индии и бассейне Восточного Средиземноморья.
Ученые также говорят о том, что данные находки доказывают то, что жители поселения участвовали в прибыльной торговле медью, которой в то время был известен Оман. Причем упоминания об оманской меди присутствуют в клинописных текстах из Месопотамии.
Напомним, под Львовом археологи обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи. Были найдены фрагменты двух уникальных для Украины стеклянных кубков и человеческие останки.
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