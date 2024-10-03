Оля Полякова здивувала новою зачіскою: "З коротким волоссям зовсім інша"

Співачка Оля Полякова вже багато років вважається однією з найголовніших зіркових білявок. Артистка не експериментує з новими кольорами шевелюри, однак днями вирішила приміряти зовсім незвичайну для себе зачіску. І результат приголомшив її фанів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Полякова поділилася в Instagram.
Так, на новому відео Полякова з'явилася у кадрі з каре. Співачка приміряла незвичайний для себе образ з коротким волоссям. Помітно, що шевелюра зірки отримала новий, більш м'який відтінок.
Полякова з каре (скріншот)
На відео зірка зачитала вірш про "жінку з цікавим минулим". Полякова вимовляла рядки, в яких йшлося про стан людини, коли вона сміється, аби не плакати, й думає про майбутнє. При цьому у вірші йдеться про кохання та стосунки.
Втім, усю увагу юзерів було зосереджено на зовнішності співачки. У кадрі вона не тільки блиснула каре, а ще й продемонструвала ефектну засмагу, яка вдало підкреслили білосніжна сорочка та коротенькі шортики.
Ймовірно, співачка просто приміряла перуку, адже навряд чи вона б наважилася зістригти власне волосся. Втім, цей образ приємно здивував та вразив її шанувальників. У коментарях під відео вони пишуть:
До слова, нещодавно викладачка з вокалу розповіла, як насправді Полякова співає наживо.
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