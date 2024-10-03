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Оля Полякова здивувала новою зачіскою: "З коротким волоссям зовсім інша"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Полякова вже багато років вважається однією з найголовніших зіркових білявок. Артистка не експериментує з новими кольорами шевелюри, однак днями вирішила приміряти зовсім незвичайну для себе зачіску. І результат приголомшив її фанів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Полякова поділилася в Instagram.

Нова зачіска співачки

Так, на новому відео Полякова з'явилася у кадрі з каре. Співачка приміряла незвичайний для себе образ з коротким волоссям. Помітно, що шевелюра зірки отримала новий, більш м'який відтінок.

Полякова з каре (скріншот)

На відео зірка зачитала вірш про "жінку з цікавим минулим". Полякова вимовляла рядки, в яких йшлося про стан людини, коли вона сміється, аби не плакати, й думає про майбутнє. При цьому у вірші йдеться про кохання та стосунки. 

Втім, усю увагу юзерів було зосереджено на зовнішності співачки. У кадрі вона не тільки блиснула каре, а ще й продемонструвала ефектну засмагу, яка вдало підкреслили білосніжна сорочка та коротенькі шортики.

 

Ймовірно, співачка просто приміряла перуку, адже навряд чи вона б наважилася зістригти власне волосся. Втім, цей образ приємно здивував та вразив її шанувальників. У коментарях під відео вони пишуть:

  • "Навіщо ви обрізали волосся?"
  • "Вау. Як вам личить ця нова стрижка"
  • "Ой, як вам гарно с цією зачіскою"
  • "Зачіска просто бомба"
  • "Усі кажуть, що волосся омолоджує, але ви з коротким просто дівчинка!"
  • "З коротким волоссям зовсім інша" .

До слова, нещодавно викладачка з вокалу розповіла, як насправді Полякова співає наживо.

Окрім цього, раніше Олексій Залевський розкрив деталі скандалу з Наталією Могилевською.

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