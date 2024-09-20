Як Оля Полякова співає наживо. Викладачка з вокалу влаштувала "тотальний розбір" (відео)

Співачка Оля Полякова активно гастролює, а в соцмережах можна легко знайти відео з її виступами наживо. І на один з її концертів нещодавно завітала відома у TikTok викладачка з вокалу - блогерка Юлія Юрченко. Вона проаналізувала спів артистки та влаштувала розбір її виступів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у новому відео на своєму YouTube-каналі Юрченко розповіла, що думає про живий спів Полякової.

Як співачка виступає на концертах

Юлія проаналізувала як архівні відео, так і "свіжі". На старих записах Полякова вразила її низьким тембром та драйвом, навіть коли співачка виконувала свої хіти майже без музичного супроводу, вона все одно енергійно тримала ритм та підтанцьовувала.

Потім Юрченко поділилася враженнями від виступу Полякової в рамках її туру "Все буде добре". Викладачка зазначила, що була вражена деякими моментами, хоча й чула "беки" або "плюс".

Як Полякова співає наживо (фото надане прес-службою)

"Зараз на записі, коли я слухаю, мені дуже чітко чутно, що це, звісно, пререкорд. Що там дуже-дуже велика пачка беків і є дабл. Але Оля поверх співає і дуже складні ходи. Хочу сказати, що в неї зараз дуже складні пісні", - заявила блогерка.

"Ось цей новий альбом, який український, там просто морок - дуже складні такі мелодії, які дійсно важко співати. І тому це добре, що тут є пререкорд", - додала вона.

За словами Юрченко, у співі Полякової вона почула "академічну базу" та чимало важких прийомів, які використовують не всі артисти. Викладачка заявила, що зірка співає "глибоко".