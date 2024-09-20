ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як Оля Полякова співає наживо. Викладачка з вокалу влаштувала "тотальний розбір" (відео)

П'ятниця 20 вересня 2024 08:37
UA EN RU
Як Оля Полякова співає наживо. Викладачка з вокалу влаштувала "тотальний розбір" (відео) Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Полякова активно гастролює, а в соцмережах можна легко знайти відео з її виступами наживо. І на один з її концертів нещодавно завітала відома у TikTok викладачка з вокалу - блогерка Юлія Юрченко. Вона проаналізувала спів артистки та влаштувала розбір її виступів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у новому відео на своєму YouTube-каналі Юрченко розповіла, що думає про живий спів Полякової.

Як співачка виступає на концертах

Юлія проаналізувала як архівні відео, так і "свіжі". На старих записах Полякова вразила її низьким тембром та драйвом, навіть коли співачка виконувала свої хіти майже без музичного супроводу, вона все одно енергійно тримала ритм та підтанцьовувала.

Потім Юрченко поділилася враженнями від виступу Полякової в рамках її туру "Все буде добре". Викладачка зазначила, що була вражена деякими моментами, хоча й чула "беки" або "плюс".

Оля Полякова (фото надане прес-службою)

Як Полякова співає наживо (фото надане прес-службою)

"Зараз на записі, коли я слухаю, мені дуже чітко чутно, що це, звісно, пререкорд. Що там дуже-дуже велика пачка беків і є дабл. Але Оля поверх співає і дуже складні ходи. Хочу сказати, що в неї зараз дуже складні пісні", - заявила блогерка.

"Ось цей новий альбом, який український, там просто морок - дуже складні такі мелодії, які дійсно важко співати. І тому це добре, що тут є пререкорд", - додала вона.

За словами Юрченко, у співі Полякової вона почула "академічну базу" та чимало важких прийомів, які використовують не всі артисти. Викладачка заявила, що зірка співає "глибоко".

Нагадаємо, раніше зірка українських серіалів ледь не потонув під час зйомок.

Окрім цього, нещодавно В'ячеслав Довженко вперше висловився про роман з молодою обраницею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю
Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю