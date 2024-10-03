Оля Полякова удивила новой прической: "С короткими волосами совсем другая"

Новая прическа певицы

Так, на новом видео Полякова появилась в кадре с каре. Певица примерила необычный для себя образ с короткими волосами. Примечательно, что шевелюра звезды получила новый, более мягкий оттенок.

Полякова с каре (скриншот)

На видео звезда зачитала стихотворение о "женщине с интересным прошлым". Полякова произносила строки, в которых говорилось о состоянии человека, когда он смеется, чтобы не плакать, и думает о будущем. При этом речь идет о любви и отношениях.

Впрочем, все внимание пользователей было сосредоточено на внешности певицы. В кадре она не только блеснула каре, но и продемонстрировала эффектный загар, который удачно подчеркнули белоснежная рубашка и коротенькие шортики.

Вероятно, певица просто примерила парик, ведь едва ли она решилась бы состричь собственные волосы. Впрочем, этот образ приятно удивил и поразил ее фанатов. В комментариях под видео они пишут: