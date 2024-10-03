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Оля Полякова удивила новой прической: "С короткими волосами совсем другая"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Полякова уже много лет считается одной из самых главных звездных блондинок. Артистка не экспериментирует с новыми оттенками шевелюры, однако на днях решила примерить совсем необычную для себя прическу. И результат ошеломил ее фанатов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Полякова поделилась в Instagram.

Новая прическа певицы

Так, на новом видео Полякова появилась в кадре с каре. Певица примерила необычный для себя образ с короткими волосами. Примечательно, что шевелюра звезды получила новый, более мягкий оттенок.

Полякова с каре (скриншот)

На видео звезда зачитала стихотворение о "женщине с интересным прошлым". Полякова произносила строки, в которых говорилось о состоянии человека, когда он смеется, чтобы не плакать, и думает о будущем. При этом речь идет о любви и отношениях.

Впрочем, все внимание пользователей было сосредоточено на внешности певицы. В кадре она не только блеснула каре, но и продемонстрировала эффектный загар, который удачно подчеркнули белоснежная рубашка и коротенькие шортики.

 

Вероятно, певица просто примерила парик, ведь едва ли она решилась бы состричь собственные волосы. Впрочем, этот образ приятно удивил и поразил ее фанатов. В комментариях под видео они пишут:

  • "Навіщо ви обрізали волосся?"
  • "Вау. Як вам личить ця нова стрижка"
  • "Ой, як вам гарно с цією зачіскою"
  • "Зачіска просто бомба"
  • "Усі кажуть, що волосся омолоджує, але ви з коротким просто дівчинка!"
  • "З коротким волоссям зовсім інша" .

К слову, недавно преподавательница по вокалу рассказала, как на самом деле Полякова поет вживую.

Кроме того, ранее Алексей Залевский раскрыл детали скандала с Натальей Могилевской.

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