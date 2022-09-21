Оля Полякова засвітилася у Британії на похороні Єлизавети ІІ

Полякова раніше говорила, що для неї було складним рішенням відправити на навчання за кордон молодшу дочку, адже вона намагалася це зробити набагато пізніше.

"Вона ще маленька і, якщо чесно, ніколи не хотіла вчитися за кордоном. Але війна вирішила інакше. І я дуже хотіла б звернутися до українських матерів у гарячих точках, там, де справді летять бомби. Я вас прошу, дівчатка, вивозіть дітей кудись -Якщо. За кордоном важко, але все-таки є допомога, приймають", - поділилася артистка.

Оля Полякова зараз у Британії із двома дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Похорон Єлизавети

Також у програмі Оля несподівано зізналася, що з огляду на перебування в Лондоні вони вирішили відвідати прощальну церемонію з королевою Єлизаветою II.

Родина Полякових була серед близько 2 млн. охочих на вулицях Лондона, які хотіли вшанувати пам'ять королеви.

"Це така історична подія, 70 років правління Єлизавети II. Без перебільшення епоха, ми з дівчатками дивилися серіал про королівську родину, тому вирішили відвідати", - повідомила виконавиця.