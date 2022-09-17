ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комфортная кровать и собственный туалет: Полякова показала общежитие, где будет жить ее старшая дочь

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 18:58
Комфортная кровать и собственный туалет: Полякова показала общежитие, где будет жить ее старшая дочь Оля Полякова показала, что будет жить ее старшая дочь (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Татьяна Самарук

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша поступила в один из престижных музыкальных вузов в Лондоне. Девушка вместе с мамой приехала в Великобританию, чтобы заселилась в общежитие.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

На видео певица показала, в каких условиях будет жить Маша во время учебы.

"Маруся в общине", - написала Полякова.

В частности, на ролике Полякова показала комнату на одного, в которой есть комфортная кровать, шкаф, стол для учебы и собственный туалет.

Дальше Полякова с дочерью отправилась на кухню, рассчитанную на шесть комнат. Там есть все необходимое для комфортного проживания студентов: электрическая плита с духовым шкафом, микроволновка, чайник, утюг и два маленьких холодильника.

"Вот такая кухня у них, все чистенько, хорошенько. Боже, ребенок будет сам жить", - сказала Полякова.

Комфортная кровать и собственный туалет: Полякова показала общежитие, где будет жить ее старшая дочьКомфортная кровать и собственный туалет: Полякова показала общежитие, где будет жить ее старшая дочьКомфортная кровать и собственный туалет: Полякова показала общежитие, где будет жить ее старшая дочь

Оля Полякова показала, где будет жить ее дочь (скрин)

Также потом звезда показала школу младшей дочери Алисы. Девочка на уроке испекла шоколадно-малиновый пирог.

Комфортная кровать и собственный туалет: Полякова показала общежитие, где будет жить ее старшая дочь

Комфортная кровать и собственный туалет: Полякова показала общежитие, где будет жить ее старшая дочь

Оля Полякова показала, где учится ее младшая дочь Алиса (скрин)

Ранее мы сообщали, что россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле, когда она говорила о Мариуполе.

Также певица сожгла свой кокошник и сделала это мистическим способом.

Читайте РБК-Украина в Google News
певец Оля Полякова
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь