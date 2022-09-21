Оля Полякова засветилась в Британии на похоронах Елизаветы ІІ

Полякова ранее говорила, что для нее было сложным решением отправить на обучение за границу младшую дочь, ведь она пыталась это сделать гораздо позже.

"Она еще маленькая и, если честно, никогда не хотела учиться за границей. Но война решила иначе. И я очень хотела бы обратиться к украинским матерям в горячих точках, там, где действительно летят бомбы. Я вас прошу, девочки, вывозите детей куда-нибудь. За границей тяжело, но все-таки есть помощь, принимают", - поделилась артистка.

Оля Полякова сейчас в Британии с двумя дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Похороны Елизаветы

Также в программе Оля неожиданно призналась, что, учитывая пребывание в Лондоне, они решили посетить прощальную церемонию с королевой Елизаветой II.

Семья Поляковых была среди около 2 млн желающих на улицах Лондона, которые хотели почтить память королевы.

"Это такое историческое событие, 70 лет правления Елизаветы II. Без преувеличения эпоха, мы с девочками смотрели сериал о королевской семье, поэтому решили посетить", - сообщила исполнительница.