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Оля Полякова сожгла свой кокошник. Сделала она это мистическим способом (фото)

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Понедельник 22 августа 2022 12:39
Оля Полякова сожгла свой кокошник. Сделала она это мистическим способом (фото) Полякова сожгла кокошник в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова решила уничтожить символ культуры, которая пришла в Украину с войной. Певица сожгла кокошник на Татарке в Киеве.

Об этом звезда рассказала на своей странице в Facebook.

Как Полякова сожгла кокошник

Певица решила расправиться с ненавистным символом России мистическим образом. Она сожгла его на костре в Киеве.

"Я совершила этот ритуал, чтобы уничтожить символ культуры, пришедшей с войной. Этому кокошнику не место в нашей Украине. Я хочу, чтобы все, кто приходит сюда с войной – чтобы на границе у них отнимались руки и ноги, чтобы лопнула голова, чтобы они не могли переступить нашу границу!" - призналась исполнительница.

Оля Полякова сожгла свой кокошник. Сделала она это мистическим способом (фото)Оля Полякова сожгла свой кокошник. Сделала она это мистическим способом (фото)Оля Полякова сожгла свой кокошник. Сделала она это мистическим способом (фото)Оля Полякова сожгла свой кокошник. Сделала она это мистическим способом (фото)Оля Полякова совершила мистический обряд (фото: facebook.com/polyakovamusic)

Она написала, что все, что связано с Россией - это прошлое, и ему не место в костюмерной артистки.

"Сегодня я понимаю, как изменился мир вокруг и как меняемся мы. Украинцы переживают огромную трансформацию на разных уровнях, в том числе и мистических, потому что Украина – это мистическая страна. Чтобы войти в будущее, нужно решительно разорвать с прошлым. Иначе оно будет постоянно тянуть нашу энергию. Творческую, духовную, жизненную. И если вчера кокошник это был просто сценический атрибут, простой головной убор, сегодня это уже символ культуры, которая пришла к нам с войной", - написала Полякова.

Отметим, что на холмах Татарки, где стояли древнеславянские поселения и проводили мистические ритуалы, наши предки совершили обряд очищения. Одна из самых мистических гор столицы Щекавица находится на окраине Подола и была названа в честь одного из братьев-основателей Киева. Считается, что она может восстанавливать здоровье и жизненную энергию.

Как мы ранее писали, Оля Полякова отреагировала на скандал из-за русского языка.

Ранее Оля Полякова призналась, что просила выпустить ее мужа из Украины, надеясь воспользоваться своей звездностью.

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Оля Полякова
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