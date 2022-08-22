Оля Полякова сожгла свой кокошник. Сделала она это мистическим способом (фото)
Оля Полякова решила уничтожить символ культуры, которая пришла в Украину с войной. Певица сожгла кокошник на Татарке в Киеве.
Об этом звезда рассказала на своей странице в Facebook.
Как Полякова сожгла кокошник
Певица решила расправиться с ненавистным символом России мистическим образом. Она сожгла его на костре в Киеве.
"Я совершила этот ритуал, чтобы уничтожить символ культуры, пришедшей с войной. Этому кокошнику не место в нашей Украине. Я хочу, чтобы все, кто приходит сюда с войной – чтобы на границе у них отнимались руки и ноги, чтобы лопнула голова, чтобы они не могли переступить нашу границу!" - призналась исполнительница.
Оля Полякова совершила мистический обряд (фото: facebook.com/polyakovamusic)
Она написала, что все, что связано с Россией - это прошлое, и ему не место в костюмерной артистки.
"Сегодня я понимаю, как изменился мир вокруг и как меняемся мы. Украинцы переживают огромную трансформацию на разных уровнях, в том числе и мистических, потому что Украина – это мистическая страна. Чтобы войти в будущее, нужно решительно разорвать с прошлым. Иначе оно будет постоянно тянуть нашу энергию. Творческую, духовную, жизненную. И если вчера кокошник это был просто сценический атрибут, простой головной убор, сегодня это уже символ культуры, которая пришла к нам с войной", - написала Полякова.
Отметим, что на холмах Татарки, где стояли древнеславянские поселения и проводили мистические ритуалы, наши предки совершили обряд очищения. Одна из самых мистических гор столицы Щекавица находится на окраине Подола и была названа в честь одного из братьев-основателей Киева. Считается, что она может восстанавливать здоровье и жизненную энергию.
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