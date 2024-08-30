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Оля Полякова вразила зовнішнім виглядом без макіяжу у новому кліпі (відео)

Оля Полякова (фото: пресслужба)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Оля Полякова презентувала трек "Білий налив", над створенням якого працювали одразу дві відомі співачки - TAYANNA та Ірина Білик, семпл легендарного хіта якої було використано у композиції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу виконавиці.

Пісня "Білий налив" - це перший досвід роботи Олі Полякової з Тетяною Решетняк, відомою як TAYANNA, яка стала авторкою треку.

Також у ньому Полякова використала семпл хіта співачки Ірини Білик, а саме її композиції "Так просто" 1996 року.

Оля особисто звернулась до Білик з проханням дозволити використати уривок пісні.

Режисером відеокліпу на пісню “Білий налив” став Дмитро Шмурак, який вже працював зі співачкою над роботою "Эй, секундочку", "Королева Ночі" та інші. 

Оля Полякова (фото: пресслужба)

Нову роботу Полякової знімали під Києвом. Романтична пісня розповідає про почуття героїні на етапі згасання стосунків, і це кохання починає нагадувати детектив. Колись героїня надихалась поглядом свого обранця, але зараз їй сумно, адже "невчасно очі коханого як лампочки згасли".

Реакція юзерів

Фани знаменитості оцінили її новий трек і зазначили, що Полякова перебуває у чудовій фізичній формі, а також гарно виглядає без макіяжу.

Оля Полякова (фото: пресслужба)

  • Гарна пісня, якраз на останній день літа аж настрій підіймає, що хочеться танцювати та веселитися
  • Ольга дуже гарна без макіяжу. Природня краса - найкраща
  • Нарешті впізнаю Олю, все ж це ваше ДНК, це заходить
  • Яка шикарна фізична форма
  • Мені дуже сподобався Ваш МАЙКАП
  • Кліп взагалі шедевральний. Оля сексі як завжди

До слова, "Білий налив" - не остання спільна робота Олі  у співпраці з TAYANNA. Артистки записали ще одну композицію, зйомки кліпу на яку відбулись на Капрі, але подробиці роботи поки тримаються у секреті.

 

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