Оля Полякова вразила зовнішнім виглядом без макіяжу у новому кліпі (відео)

Українська співачка Оля Полякова презентувала трек "Білий налив", над створенням якого працювали одразу дві відомі співачки - TAYANNA та Ірина Білик, семпл легендарного хіта якої було використано у композиції.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу виконавиці.
Пісня "Білий налив" - це перший досвід роботи Олі Полякової з Тетяною Решетняк, відомою як TAYANNA, яка стала авторкою треку.
Також у ньому Полякова використала семпл хіта співачки Ірини Білик, а саме її композиції "Так просто" 1996 року.
Оля особисто звернулась до Білик з проханням дозволити використати уривок пісні.
Режисером відеокліпу на пісню “Білий налив” став Дмитро Шмурак, який вже працював зі співачкою над роботою "Эй, секундочку", "Королева Ночі" та інші.
Оля Полякова (фото: пресслужба)
Нову роботу Полякової знімали під Києвом. Романтична пісня розповідає про почуття героїні на етапі згасання стосунків, і це кохання починає нагадувати детектив. Колись героїня надихалась поглядом свого обранця, але зараз їй сумно, адже "невчасно очі коханого як лампочки згасли".
Фани знаменитості оцінили її новий трек і зазначили, що Полякова перебуває у чудовій фізичній формі, а також гарно виглядає без макіяжу.
Оля Полякова (фото: пресслужба)
До слова, "Білий налив" - не остання спільна робота Олі у співпраці з TAYANNA. Артистки записали ще одну композицію, зйомки кліпу на яку відбулись на Капрі, але подробиці роботи поки тримаються у секреті.