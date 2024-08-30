Оля Полякова поразила внешним видом без макияжа в новом клипе (видео)

Песня "Білий налив" - это первый опыт работы Оли Поляковой с Татьяной Решетняк, известной как TAYANNA, которая стала автором трека.

Также в нем Полякова использовала сэмпл хита певицы Ирины Билык, а именно ее композиции "Так просто" 1996 года.

Оля лично обратилась к Билык с просьбой разрешить использовать отрывок песни.

Режиссером видеоклипа на песню "Білий налив" стал Дмитрий Шмурак, который уже работал с певицей над работой "Эй, секундочку", "Королева Ночи" и другие.

Оля Полякова (фото: пресс-служба)

Новую работу Поляковой снимали под Киевом. Романтическая песня рассказывает о чувстве героини на этапе угасания отношений, и эта любовь начинает напоминать детектив. Когда-то героиня вдохновлялась взглядом своего избранника, но сейчас ей грустно, ведь "своевременно глаза любимого как лампочки погасли".

Реакция юзеров

Фаны знаменитости оценили ее новый трек и отметили, что Полякова находится в превосходной физической форме, а также хорошо смотрится без макияжа.

Оля Полякова (фото: пресс-служба)

Гарна пісня, якраз на останній день літа аж настрій підіймає, що хочеться танцювати та веселитися

Ольга дуже гарна без макіяжу. Природня краса - найкраща

Нарешті впізнаю Олю, все ж це ваше ДНК, це заходить

Яка шикарна фізична форма

Мені дуже сподобався Ваш МАЙКАП

Кліп взагалі шедевральний. Оля сексі як завжди

К слову, "Білий налив" - не последняя совместная работа Оли в сотрудничестве с TAYANNA. Артистки записали еще одну композицию, съемки клипа, на которую состоялись на Капри, но подробности работы пока держатся в секрете.