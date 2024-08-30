RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оля Полякова поразила внешним видом без макияжа в новом клипе (видео)

Оля Полякова (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оля Полякова представила трек "Білий налив", над созданием которого работали сразу две известные певицы - TAYANNA и Ирина Билык, сэмпл легендарного хита которой был использован в композиции.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.

Песня "Білий налив" - это первый опыт работы Оли Поляковой с Татьяной Решетняк, известной как TAYANNA, которая стала автором трека.

Также в нем Полякова использовала сэмпл хита певицы Ирины Билык, а именно ее композиции "Так просто" 1996 года.

Оля лично обратилась к Билык с просьбой разрешить использовать отрывок песни.

Режиссером видеоклипа на песню "Білий налив" стал Дмитрий Шмурак, который уже работал с певицей над работой "Эй, секундочку", "Королева Ночи" и другие. 

Оля Полякова (фото: пресс-служба)

Новую работу Поляковой снимали под Киевом. Романтическая песня рассказывает о чувстве героини на этапе угасания отношений, и эта любовь начинает напоминать детектив. Когда-то героиня вдохновлялась взглядом своего избранника, но сейчас ей грустно, ведь "своевременно глаза любимого как лампочки погасли".

Реакция юзеров

Фаны знаменитости оценили ее новый трек и отметили, что Полякова находится в превосходной физической форме, а также хорошо смотрится без макияжа.

Оля Полякова (фото: пресс-служба)

  • Гарна пісня, якраз на останній день літа аж настрій підіймає, що хочеться танцювати та веселитися
  • Ольга дуже гарна без макіяжу. Природня краса - найкраща
  • Нарешті впізнаю Олю, все ж це ваше ДНК, це заходить
  • Яка шикарна фізична форма
  • Мені дуже сподобався Ваш МАЙКАП
  • Кліп взагалі шедевральний. Оля сексі як завжди

К слову, "Білий налив" - не последняя совместная работа Оли в сотрудничестве с TAYANNA. Артистки записали еще одну композицию, съемки клипа, на которую состоялись на Капри, но подробности работы пока держатся в секрете.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля ПоляковаЗвезды шоу-бизнеса