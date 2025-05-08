Оля Полякова розкрила секрет щасливого шлюбу: "Найкраще рішення"

В інтерв'ю проєкту Оля відверто розповіла про свій вік, секрети догляду за собою та стосунки з чоловіком. Одним із неочікуваних зізнань стало те, що вона вже тривалий час спить окремо від свого чоловіка. Про це зірка каже не вперше, проте цього разу детальніше пояснила, чим зумовлений такий вибір.

"Ми з чоловіком вже давно спимо в окремих кімнатах, і я вважаю, що це одне з найкращих рішень для підтримки здорових сімейних стосунків. Я за те, щоб спати окремо і висипатися", - пояснила вона.

Чому Полякова спить з чоловіком окремо (фото: instagram.com/polyakovamusic)

У свої 46 років артистка має неперевершений вигляд. Вона багато уваги приділяє спорту та догляду за собою. І повноцінний сон вважає одним із важливих компонентів підтримки гарного самопочуття та зовнішнього вигляду.

Водночас Полякова наголосила, що для краси важливим є також почуття любові. Але воно не обмежується лише чоловіком.

“Головне - знайти привід кохати. Не обовʼязково до протилежної статі. Коли у тебе є відчуття кохання - до світу, погоди, смаколику, до сонця, яке вийшло, ти провокуєш у себе сплеск дофаміну, а значить і щастя. І тоді ти виглядаєш абсолютно інакше”, - зазначила зірка.



Нагадаємо, Оля Полякова вже понад 20 років перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Пара виховує двох доньок - 20-річну доньку Машу та 14-річну Алісу.

Якось артистка розповідала, що мала кризу в стосунках з чоловіком, який старший за неї на 16 років. Проте парі вдалося подолати непростий період. Оля зізнавалася, що дуже дорожить коханим і не уявляє собі життя без нього.