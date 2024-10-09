Оля Полякова чесно розповіла про кризу в шлюбі: "Я вже не знаю, що нас тримає"

Відома українська співачка Оля Полякова, яка раніше пояснила тісну дружбу з "хорошими росіянами" , розповіла про непростий період у стосунках із чоловіком за період повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавиці Маші Єфросиніній у рамках програми "Екзамен. Нова реальність" .

Як відомо, співачка одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським, який старший за неї на 16 років. Наразі у їхніх стосунках намітилася криза, про що Полякова відверто розповіла в інтерв'ю.

Спочатку артистка розповіла, що її чоловік днями попросив номер Лесі Нікітюк. Машу Єфросиніну дуже здивувало це, на що Полякова відповіла, що вона ніколи не питає чоловіка, навіщо йому це. А потім відверто висловилася на тему шлюбу.

"Я вже не знаю, що там нас тримає. Ми вже разом 20 років, 20 років лише шлюбу. А до цього ми ще щось там. Коротше, 21-22 роки разом", - підрахувала Полякова.

Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На питання Єфросиніної, що тримає їхній шлюб, Оля спочатку пожартувала, що це нерухомість. А потім заговорила про серйозніші речі.

"Ми за ці три роки пережили кризу. Вона була пов'язана спочатку з війною, потім з моєю особистою кризою, коли ти підводиш лінію і думаєш, що я хочу зараз. У кожної дорослої людини ці питання виникають. І той, хто каже, що такого не існує через 20 років шлюбу, я в це не вірю", - наголосила знаменитість.

Також вона відверто розповіла, що поки не змогла дати собі відповіді на всі питання, які її турбують. Але в той же час вона не уявляє свого подальшого життя без чоловіка.

"Я до цієї секунди не відповіла на власні питання. Але я точно зрозуміла, що ця людина для мене дуже важлива. І якщо якась тема мене і тригерить, то це не мама чи тато, а ось ці стосунки і наскільки вони для мене важливі. У мене навіть думка, що може бути інакше, спричиняє істерику і сльози. Я цього дуже сильно боюся. Це вже спорідненість. Це фундамент. Я з ним раджуся. Він завжди дає найкращі поради у моєму житті", - чесно сказала Полякова.

На відео цей момент можна переглянути з 01:07:47.

Що відомо про шлюб Олі Полякової

11 вересня співачка та її чоловік Вадим Буряковський відзначили 20 років спільного життя.

У цьому шлюбі народилися дві доньки: Марія, якій 19 років, та Аліса, якій 13 років.

Незважаючи на завантажений графік та часті гастролі, артистка завжди знаходить час для сім'ї та двох дітей. Вадим не лише підтримує дружину у її кар'єрі, а й бере активну участь у вихованні дітей.

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Минулого року ходили чутки, що Полякова та Буряковський нібито розлучаються. Виконавиця емоційно заявляла, що не має наміру цього робити.

Більше того, під час війни їхні стосунки з чоловіком стали значно міцнішими.

Оля Полякова з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)