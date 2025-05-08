Оля Полякова раскрыла секрет счастливого брака: "Лучшее решение"

В интервью проекту Оля откровенно рассказала о своем возрасте, секретах ухода за собой и отношениях с мужем. Одним из неожиданных признаний стало то, что она уже длительное время спит отдельно от своего мужа. Об этом звезда говорит не впервые, однако на этот раз подробнее объяснила, чем обусловлен такой выбор.

"Мы с мужем уже давно спим в отдельных комнатах, и я считаю, что это одно из лучших решений для поддержания здоровых семейных отношений. Я за то, чтобы спать отдельно и высыпаться", - объяснила она.

Почему Полякова спит с мужем отдельно (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В свои 46 лет артистка имеет непревзойденный вид. Она много внимания уделяет спорту и уходу за собой. И полноценный сон считает одним из важных компонентов поддержания хорошего самочувствия и внешнего вида.

В то же время Полякова отметила, что для красоты важно также чувство любви. Но оно не ограничивается только мужчиной.

"Главное - найти повод любить. Не обязательно к противоположному полу. Когда у тебя есть чувство любви - к миру, погоде, вкусности, к солнцу, которое вышло, ты провоцируешь у себя всплеск дофамина, а значит и счастья. И тогда ты выглядишь совершенно иначе", - отметила звезда.



Напомним, Оля Полякова уже более 20 лет состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей - 20-летнюю дочь Машу и 14-летнюю Алису.

Как-то артистка рассказывала, что имела кризис в отношениях с мужчиной, который старше ее на 16 лет. Однако паре удалось преодолеть непростой период. Оля признавалась, что очень дорожит любимым и не представляет себе жизни без него.