Оля Полякова раскрыла свой настоящий возраст и призналась, почему долго его скрывала

Сколько же ей на самом деле лет, звезда рассекретила в своем шоу с Машей Ефросининой "Взрослые девочки",

По словам Поляковой, сейчас ей 43 года, а не 38, как принято считать, и она больше не хочет лгать о возрасте после начала войны.

"Я никогда не говорила о своем возрасте, а теперь говорю. Потому что эти вещи были важными для меня. Вот я так выгляжу, никто не дает мне моего возраста, почему я должна его называть", - рассказала певица.

Оля вспомнила, что долгое время считала себя никем и очень переживала из-за того, то долго не могла стать популярной. Из-за этого она и уменьшила свой возраст - артистка стыдилась, что еще ничего не добилась в свои 30 лет.

"Когда мне было 30, я ничего не достигла! Я была никто, хотя уже лет 15 работала, как проклятая лошадь. Никто не обращал на меня внимание. И в 30 лет у меня был большой день рождения, на который впервые пришли СМИ и они спросили: "Сколько вам лет?", и мне показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой и петь незамысловатые песенки - как-то стыдно, поэтому я сказала, что мне 25. С этого момента мне было 25, и все СМИ писали мне возраст на пять лет меньше", - поделилась исполнительница.

Полякова также раскрыла, что когда несколько лет назад в "Википедии" появилась настоящая дата ее рождения, которую никак нельзя было убрать, для нее это была настоящая трагедия.

"Я выла, словно кто-то умер. Мне казалось, что это так позорно. Здесь еще навалилось, что я столько времени лгала. Мне было стыдно, что я это скрывала", - призналась артистка.

Однако после начала войны она поняла, как это было глупо и неважно, и перестала скрывать настоящий возраст.

"Наверное, только тогда, когда произошла война, мы потеряли вообще наши жизни, мы потеряли наши карьеры и, по сравнению с этим, какие-то цифры в паспорте, - такая *ерня. И, я наконец-то говорю спокойно о том, что мне в январе исполнилось 43 года", - сказала Оля.