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Оля Полякова розкрила свій справжній вік і зізналася, чому довго його приховувала

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П'ятниця 03 червня 2022 21:19
Оля Полякова розкрила свій справжній вік і зізналася, чому довго його приховувала Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Оля Полякова зізналася, що довгі роки приховувала свій справжній вік від шанувальників, а також нарешті назвала правильну цифру.

Скільки ж їй насправді років, зірка розсекретила у своєму шоу з Машею Єфросиніною "Дорослі дівчатка",

За словами Полякової, зараз їй 43 роки, а не 38, як прийнято вважати, і вона більше не хоче брехати про вік після початку війни.

"Я ніколи не говорила про свій вік, а тепер говорю. Тому що ці речі були важливими для мене. Ось я так виглядаю, ніхто не дає мені мого віку, чому я повинна його називати", - розповіла співачка.

Оля згадала, що довгий час вважала себе ніким і дуже переживала через те, то довго не могла стати популярною. Через це вона і зменшила свій вік - артистка соромилася, що ще нічого не домоглася в свої 30 років.

"Коли мені було 30, я нічого не досягла! Я була ніхто, хоча вже років 15 працювала, як проклятий кінь. Ніхто не звертав на мене увагу. І в 30 років у мене був великий день народження, на який вперше прийшли ЗМІ і вони запитали: "Скільки вам років?", і мені здалося, що в 30 років бути починаючою зіркою і співати нехитрі пісеньки - якось соромно, тому я сказала, що мені 25. З цього моменту мені було 25, і всі ЗМІ писали мені вік на п'ять років менше", - поділилася виконавиця.

Полякова також розкрила, що коли кілька років тому в "Вікіпедії" з'явилася справжня дата її народження, яку ніяк не можна було прибрати, для неї це була справжня трагедія.

"Я вила, немов хтось помер. Мені здавалося, що це так ганебно. Тут ще навалилося, що я стільки часу брехала. Мені було соромно, що я це приховувала", - зізналася артистка.

Однак після початку війни вона зрозуміла, як це було нерозумно і неважливо, і перестала приховувати справжній вік.

"Напевно, тільки тоді, коли сталася війна, ми втратили взагалі наші життя, ми втратили наші кар'єри і, в порівнянні з цим, якісь цифри в паспорті, - така *єрня. І, я нарешті кажу спокійно про те, що мені в січні виповнилося 43 роки", - сказала Оля.

Раніше ми писали, що Оля Полякова з самого початку війни Росії проти України не спілкується з артистами з РФ. За словами співачки, неможливо бути непричетним і просто виставляти пост зі словами "ми за мир", коли поруч в країні гинуть сотні людей.

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Оля Полякова
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