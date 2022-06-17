Оля Полякова пожаловалась на проблемы с образованием дочери: в чем причина

Полякова также поделилась, что у нее нет отложенных денег, ведь она все вкладывала в свою работу.

"Мы сняли кино. Кино - это очень дорого. Мы его сняли, мы его показали. Еще не успели его никуда продать, потому что началась война. Мы вкладывали в клипы, вкладывали в песни. Я не могу сказать, что у меня было что-то где-то отложено на образование для моих детей", - призналась исполнительница.

По словам певицы, Маша хочет поступать в музыкальное учреждение в США, где обучение весьма дорогое. Поэтому они вместе разработали новый план, где девушке придется больше полагаться на свои силы, ведь у ее мамы нет сейчас возможности зарабатывать так, как до войны.

"У нас сейчас с моей Машей немножко есть проблемы. Потому что мы себе думали, что мы пойдем в один вуз, а сегодня нет возможности так много зарабатывать и ей оплачивать этот вуз. Поэтому мы приняли решение, что она будет подаваться на подготовительные курсы в университет и в следующем году будет подаваться на грант. Потому что тот университет, который она хотела, это музыкальный колледж Berklee в Бостоне – он очень дорого стоит и сегодня у нас нет возможности оплачивать ей такое дорогое обучение", - рассказала Оля.

Оля Полякова с дочерью Марией на отдыхе (instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что для иностранцев обучение в этом колледже стоит около 45 тысяч долларов в год, и это не считая расходов на проживание и личные нужды.

Полякова добавила, что всегда говорила детям о том, что они учатся для себя, своего будущего. И от них самих зависит, насколько они будут упорными в достижении цели.

Она настроила Машу, что это будет испытание для нее и что она должна так подготовиться, чтобы получить этот грант и учиться бесплатно. По словам артистки, война изменила все для всех, однако нужно не плакать и страдать, а собраться и работать еще больше и усерднее.

У певицы есть также младшая дочь Алиса, которой 10 лет.