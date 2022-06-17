Оля Полякова поскаржилася на проблеми з освітою дочки: в чому причина

Полякова також поділилася, що у неї немає відкладених грошей, адже вона все вкладала в свою роботу.

"Ми зняли кіно. Кіно - це дуже дорого. Ми його зняли, ми його показали. Ще не встигли його нікуди продати, бо почалася війна. Ми вкладали в кліпи, вкладали в пісні. Я не можу сказати, що у мене було щось десь відкладено на освіту для моїх дітей", - зізналася виконавиця.

За словами співачки, Маша хоче вступати до музичної установи в США, де навчання дуже дороге. Тому вони разом розробили новий план, де дівчині доведеться більше покладатися на свої сили, адже у її мами немає зараз можливості заробляти так, як до війни.

"У нас зараз з моєю Машею трошки є проблеми. Тому що ми собі думали, що ми підемо в один внз, а сьогодні немає можливості так багато заробляти і їй оплачувати цей внз. Тому ми прийняли рішення, що вона буде подаватися на підготовчі курси в університет і в наступному році буде подаватися на грант. Тому що той університет, який вона хотіла, це музичний коледж Berklee в Бостоні - він дуже дорого коштує і сьогодні у нас немає можливості оплачувати їй таке дороге навчання", - розповіла Оля.

Оля Полякова з дочкою Марією на відпочинку (instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що для іноземців навчання в цьому коледжі коштує близько 45 тисяч доларів на рік, і це не рахуючи витрат на проживання та особисті потреби.

Полякова додала, що завжди говорила дітям про те, що вони вчаться для себе, свого майбутнього. І від них самих залежить, наскільки вони будуть наполегливими в досягненні мети.

Вона налаштувала Машу, що це буде випробування для неї і що вона повинна так підготуватися, щоб отримати цей грант і вчитися безкоштовно. За словами артистки, війна змінила все для всіх, проте потрібно не плакати і страждати, а зібратися і працювати ще більше і старанніше.

У співачки є також молодша дочка Аліса, якій 10 років.