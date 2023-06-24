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Оля Полякова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям і розповіла про операцію

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Світлана Мащенко

Співачка Оля Полякова поскаржилася на те, що має проблеми зі здоров'ям і поділилася деталями перенесеної колись операції.

Про це зірка розповіла своїм шанувальникам в Instagram.

Що не так з Олею Поляковою

За словами співачки, у неї проблеми із зором, яким вже багато років. Нещодавно артистка спробувала контактні лінзи і розповіла, як змінився для неї світ навколо.

"Так, дорогі мої, розповім вам одну історію. У мене колись був дуже поганий зір. І я зробила лазерну корекцію, але тільки на одне око. Тому що мені сказали, що з віком очі навпаки стають з короткозорості на далекозорість і що це короткозоре око - воно стане нормальним. І я одне око залишила собі на старість", - розповідає жартуючи артистка.

Тим не менш прогнози лікарів не збулися, і артистка знову стала бачити гірше на це ж око.

"Не знаю, що там минуло, старість чи ні, але те око, яке я прооперувала, воно стало гірше бачити знову. А в цьому, яке я не оперувала, був мінус-мінус-мінус. І я взагалі не бачила світу і сьогодні я вперше одягла лінзи - на одне мінус два з половиною, на другому мінус один", - додала Оля Полякова.

Полякова в лінзах поскаржилася на зір (скриншот)

Тепер зірка побачила себе і їй не все сподобалося

Артистка каже, що подивилася на себе поблизу в дзеркало і трохи очманіла. Як виявилося, Олі Поляковій здавалося, що в неї абсолютно ідеальне обличчя без зморшок та плям.

Але коли з хорошим зором артистка придивилася, то виявилося дещо інакше, ніж вона думала.

Зазначимо, що не так давно Оля Полякова зізналася, що довгі роки приховувала свій справжній вік від шанувальників, а також нарешті назвала правильну цифру. У всіх джерелах вказувалося, що артистці на п'ять років менше, ніж насправді. Співачка народилася 17 січня 1979 року в Вінниці і зараз їй 44 роки.

Раніше ми писали, що Оля Полякова втрапила в гучний скандал через "хороших руських".

Також ми писали, що Полякова розповіла про життя мами "заручниці" в Росії.

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