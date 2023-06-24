Оля Полякова пожаловалась на проблемы со здоровьем и рассказала об операции

Что не так с Олей Поляковой

По словам певицы, у нее проблемы со зрением, которым уже много лет. Недавно артистка попробовала контактные линзы и рассказала, как изменился мир вокруг.

"Так, дорогие мои, расскажу вам одну историю. У меня когда-то было очень плохое зрение. И я сделала лазерную коррекцию, но только на один глаз. Потому что мне сказали, что с возрастом глаза наоборот становятся с близорукости на дальнозоркость и что этот близорукий глаз - он станет нормальным. И я один глаз оставила себе на старость", - рассказывает шутя артистка.

Тем не менее прогнозы врачей не сбылись, и артистка снова стала видеть хуже на этот же глаз.

"Не знаю, что там прошло, старость или нет, но тот глаз, который я прооперировала, он стал хуже видеть снова. А в этом, который я не оперировала, был минус-минус-минус. И я вообще не видела мир и сегодня я впервые надела линзы - на один минус два с половиной, на второй минус один", - добавила Оля Полякова.

Полякова в линзах пожаловалась на зрение (скриншот)

Теперь звезда увидела себя и ей не все понравилось

Артистка говорит, что посмотрела на себя вблизи в зеркало и немного обалдела. Как оказалось, Оле Поляковой казалось, что у нее совершенно идеальное лицо без морщин и пятен.

Но когда с хорошим зрением артистка присмотрелась, то оказалось несколько иначе, чем она думала.

Отметим, что недавно Оля Полякова призналась, что долгие годы скрывала свой настоящий возраст от поклонников, а также наконец назвала правильную цифру. Во всех источниках указывалось, что артистке на пять лет меньше, чем на самом деле. Певица родилась 17 января 1979 в Виннице и сейчас ей 44 года.