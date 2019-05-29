Оля Полякова идет в политику: певица озвучила важные детали

Оля Полякова (коллаж РБК-Украина)

Певица Оля Полякова идет в политику с первой в Украине партией женщин

Оля Полякова идет в политику со своей собственной партией. Об этом украинская певица, телеведущая и актриса сказала во время своего выступления на Форуме Женского Партнерства.

Партия Поляковой будет бороться с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа. Также артистка намерена добиться смены старых лиц во власти и чтобы каждый политик нес ответственность за принятие своих решений.

Оля Полякова (фото: пресс-служба артистки)

"Сейчас страна готовится к выборам. Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом. Мне необходим опыт! Поэтому официально заявляю - я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе. Это будет первая партия женщин Украины. Настоящая, а не фиктивная. Партия Оли Поляковой. И формировать нашу команду я буду лично!" - сказала она.

Оля Полякова (фото: пресс-служба артистки)

Полякова подчеркнула, что ее партия не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду 2019, которые состоятся 21 июля.

"Тем не менее я создаю ее именно сейчас. Потому что именно сейчас общество готово менять систему. Тысячи женщин меня слышат и разделяют мои ценности. Еще раз подчеркну, моя цель - не попасть в парламент какой-либо ценой, а собрать сильную и талантливую команду женщин, которым я смогу доверять и с которыми мы достигнем цели тогда, когда будем к этому готовы!" - резюмировала певица.

Оля Полякова (фото: пресс-служба артистки)

Напомним, недавно стало известно, что в выборах 2019 могут взять участие Олег Винник и Виктор Павлик. В то же время украинцы обратились к звездам, которые идут в политику.