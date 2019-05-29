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Оля Полякова йде в політику: співачка озвучила важливі деталі

STYLERПерсони    29.05.2019 - 16:28
Оля Полякова йде в політику: співачка озвучила важливі деталі
Оля Полякова (колаж РБК-Україна)

Співачка Оля Полякова йде в політику з першою в Україні партією жінок

Оля Полякова йде в політику зі своєю власною партією. Про це українська співачка, телеведуча і актриса сказала під час свого виступу на Форумі Жіночого Партнерства.

Партія Полякової буде боротися з гендерних шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу. Також артистка має намір домогтися зміни старих облич у владі і щоб кожен політик ніс відповідальність за прийняття своїх рішень.

Оля Полякова йде в політику: співачка озвучила важливі деталі

Оля Полякова (фото: прес-служба артистки)

"Зараз країна готується до виборів. До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Я не хочу грати за чужими правилами. Я не хочу бути статистом і кнопкодавом. Мені необхідний досвід! Тому офіційно заявляю - я оголошую про створення партії, яка буде відповідати запиту у суспільстві. Це буде перша партія жінок України. Справжня, а не фіктивна. Партія Олі Полякової. І формувати нашу команду я буду особисто!" - сказала вона.

Оля Полякова йде в політику: співачка озвучила важливі деталі

Оля Полякова (фото: прес-служба артистки)

Полякова наголосила, що її партія не буде представлена на дострокових вибори у Верховну Раду 2019, які відбудуться 21 липня.

"Тим не менше я створюю її саме зараз. Тому що саме зараз суспільство готове змінювати систему. Тисячі жінок мене чують і поділяють мої цінності. Ще раз наголошу, моя мета - не потрапити в парламент будь-якої ціною, а зібрати сильну і талановиту команду жінок, яким я зможу довіряти і з якими ми досягнемо мети тоді, коли будемо до цього готові!" - резюмувала співачка.

Оля Полякова йде в політику: співачка озвучила важливі деталі

Оля Полякова (фото: прес-служба артистки)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у виборах 2019 можуть взяти участь Олег Вінник та Віктор Павлік. У той же час українці звернулися до зырок, які йдуть у політику.

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