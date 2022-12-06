Оля Полякова емоційно звернулася до грузинів на паркеті "Танців з зірками" (відео)

Цей виступ пари став особливим через звернення самої артистки до грузинів.

Вчора відбувся черговий ефір "Танців з зірками" у Грузії, де бере участь українська пара, а сама співачка Оля Полякова та хореограф Макс Єжов.

Що сказала співачка та чим вразила суддів - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що танцювала Оля Полякова?

Цього разу пара виконувала пасадобль, але зробила його дуже патріотичним.

Як музичний супровід Оля та Макс обрали таку важливу та символічну для українців пісню "Ой у лузі червона калина". Саме ця композиція асоціюється із боротьбою нашого народу за незалежність.

Проте незвичайності номеру додала запрошена на паркет зірка. Ним став баскетболіст Гіга Кветенадзе. Він із Максом закружляв Олю на паркеті.

Але на цьому несподіванки не закінчилися. Після закінчення танцю поп-виконавиця звернулася до грузинів.

"Разом з нами, з українцями, зараз воюють у Грузинському легіоні грузини. Вчора (3 грудня) під Бахмутом загинуло п'ять грузинів за Україну. Я хочу зараз вшанувати пам'ять цих людей - грузинів, українців - у цій страшній війні", - сказала вона в ефірі.