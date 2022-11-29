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Оля Полякова на "Танцях з зірками" зачарувала грузинів виконанням народного танцю (відео)

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Вівторок 29 листопада 2022 11:33
Оля Полякова на "Танцях з зірками" зачарувала грузинів виконанням народного танцю (відео) Оля Полякова та Макс Єжов на грузинських "Танцях з зірками" (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Відбувся черговий ефір грузинських "Танців з зірками", де бере участь Оля Полякова в парі з Максом Єжовим. Цього разу пара виконувала картулі - народний танець Грузії.

Чи вдалося артистці підкорити серця глядачів і суддів - дивіться в нашому матеріалі.

Співачка Оля Полякова та танцівник Максим Єжов виступили в черговому ефірі "Танців з зірками" в Грузії. Цього разу їм довелося виконувати народний грузинський танець картулі, в якому неабияк важлива техніка.

Для самої артистки цей ефір був ледь не вирішальним. Вона розповіла, що інтенсивно тренувалася, аби віддячити народу Грузії за підтримку українців.

Оля Полякова на &quot;Танцях з зірками&quot; зачарувала грузинів виконанням народного танцю (відео)

Оля Полякова в гримерці перед виступом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зрештою зірці це вдалося, адже й журі, і судді були просто в захваті від дійства на паркеті. У коментарях під дописом Олі в Instagram глядачі писали, що навіть не всі грузини можуть так виконати картулі!

Оля Полякова на &quot;Танцях з зірками&quot; зачарувала грузинів виконанням народного танцю (відео)Оля Полякова на &quot;Танцях з зірками&quot; зачарувала грузинів виконанням народного танцю (відео)Не скупилися на компліменти й судді, поставивши парі 24 бали з 30 можливих. Це, до речі, найвища оцінка Олі та Макса за всю участь у проєкті.

Для доповнення атмосфери пара була одягнена в грузинські народні костюми.

Нагадаємо, що під час виступів Полякової на паркеті грузини мають змогу збирати кошти на допомогу Україні через спеціальний QR-код на екрані. Голосувати можуть також і українці в Грузії, до чого співачка щоразу закликає.

Раніше співачка перевтілилася на Роксолану на паркеті та отримала найвищий бал серед усіх пар.

А от перший виступ пари не був таким вдалим. За що судді занизили оцінки?

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Грузія Танці з зірками Оля Полякова