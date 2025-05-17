Оля Полякова в 46 виглядає на 25: співачка назвала секрети краси та стрункості

Сама артистка не приховує, що її молодість та стрункість - це результат не тільки генетики, а й щоденної кропіткої роботи над собою. У численних інтерв'ю та публікаціях у соціальних мережах Оля неодноразово ділилася своїми правилами життя, догляду за собою та філософією, які допомагають їй залишатися у чудовій формі та мати значно молодший вигляд за свій біологічний вік.

Головні стовпи краси від Олі Полякової

Секрет молодості та стрункості Олі Полякової ґрунтується на кількох основних принципах, які вона неухильно дотримується протягом багатьох років:

Харчування: "Я не їм сміття!"

Оля Полякова є прихильницею здорового та збалансованого харчування. Вона свідомо виключила зі свого раціону шкідливі продукти, які негативно впливають на стан шкіри та фігуру. Серед її головних табу - цукор та продукти з високим вмістом крохмалю, які, за словами співачки, "рихлять" шкіру. Основу її меню складають:

Овочі

Співачка наголошує на важливості вживання великої кількості свіжих овочів, які є джерелом вітамінів, мінералів та клітковини.

Білок

Нежирне м'ясо (індичка, курка), риба та морепродукти – обов'язкові компоненти її раціону для підтримки м'язової маси.

Корисні жири

Авокадо, горіхи, оливкова олія - джерела омега-3 та інших корисних жирних кислот, важливих для здоров'я шкіри та загального стану організму. Оля також дотримується принципу усвідомленого споживання, уважно читаючи склад продуктів та уникаючи переробленої їжі.

Як тренується Оля Полякова

Незважаючи на щільний графік, Оля Полякова знаходить час для регулярних фізичних навантажень. Вона активно займається спортом, вважаючи його невід'ємною частиною свого життя.

Співачка віддає перевагу різноманітним видам активності, включаючи йогу, плавання, функціональні тренування та кардіо (біг). Вона часто показує свої тренування в соціальних мережах, мотивуючи підписників.

Головне - це системність. Оля намагається тренуватися кілька разів на тиждень, незалежно від місця перебування.

Оля Полякова виглядає чудово у 46 років (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка любить займатися спортом на свіжому повітрі, вважаючи це додатковим бонусом для здоров'я та настрою.

Догляд за шкірою Олі Полякової

Стан шкіри - один з головних показників віку, і Оля Полякова приділяє цьому питанню особливу увагу. Її догляд не обмежується лише домашніми процедурами.

Регулярне очищення, зволоження та живлення шкіри за допомогою якісних косметичних засобів є базою. Оля використовує сироватки, креми, маски відповідно до потреб шкіри.

Співачка відверто говорить про те, що вдається до апаратних косметологічних процедур, які допомагають підтримувати пружність та тонус шкіри. Серед її улюблених - RF-ліфтинг, ультразвуковий SMAS-ліфтинг, мікротоки, а також різні види масажу обличчя. Вона наголошує, що обирає процедури, які стимулюють природну регенерацію шкіри, а не радикальні втручання.

"Королева ночі" розказала про секрети краси (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Суперблондинка зізнається, що робить ін'єкції ботоксу з молодого віку для корекції мімічних зморшок, але підкреслює, що це єдиний вид "уколів краси", до якого вона вдається.

За її словами, ботокс вона робить з 23 років.

Свідоме використання сонцезахисних засобів - важливий етап у профілактиці передчасного старіння шкіри.

Якісний та достатній сон - запорука не тільки гарного самопочуття, а й свіжого вигляду. Оля Полякова намагається спати не менше 7-8 годин на добу, розуміючи, що саме під час сну відбувається відновлення клітин та регенерація організму.

Окрім фізичних аспектів, Оля Полякова вважає важливим психоемоційний стан. Вона наголошує на необхідності перебувати в гармонії з собою, мати позитивне мислення та не сприймати вік як вирок.