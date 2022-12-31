Олів'є зі старої кулінарної книги. Так готували наші бабусі

Олів'є зараз більшість з нас готує за спрощеним перевіреним рецептом, але є багато більш екзотичних і забутих способів приготувати салат.
Про один з них можна дізнатися із книги "До святкового столу" берегині української кухні і авторки кулінарних бестселерів, Дарії Цвєк. Вперше збірка рецептів вийшла 1973 року і кілька разів перевидавалася.
У книзі не вживається термін "Олів'є", але є рецепт Новорічного салату, який дуже схожий за інгредієнтами, але зі своїми "родзинками".
Овочі обчистьте, наріжте кубиками, з’єднайте з натертим на грубій тертці яблуком, дрібно нарізаною цибулею, додайте зелений горошок, цукор, сіль.
Масу вимішайте з майонезом і викладіть у круглу салатницю. Яйця розріжте вздовж на половинки. Протертими крізь сито жовтками посипте салат. Білки покладіть опуклою стороною догори так, щоб кожна половинка відповідала цифрі на годиннику.
На них викладіть з нарізаного соломкою червоного солодкого перцю римські цифри. З моркви або перцю зробіть стрілки, які показували б за п’ять хвилин дванадцяту годину.
Краї салатниці обложіть нарізаним червоним солодким перцем, зеленою цибулею, дрібними помідорами.
Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони здобували престижні нагороди премії "Книга року".
Раніше ми писали, як не можна робити, щоб не зіпсувати Олів'є.
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