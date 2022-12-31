Олів'є зі старої кулінарної книги. Так готували наші бабусі

Рецепт Новорічного салату

6 круто зварених яєць,

5- 6 варених картоплин,

2 варені морквини,

2 солоних огірки,

яблуко,

250 г зеленого горошку,

цибулина,

банка майонезу,

стручок червоного маринованого солодкого перцю,

зелена цибуля,

мариновані помідори,

цукор,

сіль.

Овочі обчистьте, наріжте кубиками, з’єднайте з натертим на грубій тертці яблуком, дрібно нарізаною цибулею, додайте зелений горошок, цукор, сіль.

Масу вимішайте з майонезом і викладіть у круглу салатницю. Яйця розріжте вздовж на половинки. Протертими крізь сито жовтками посипте салат. Білки покладіть опуклою стороною догори так, щоб кожна половинка відповідала цифрі на годиннику.

На них викладіть з нарізаного соломкою червоного солодкого перцю римські цифри. З моркви або перцю зробіть стрілки, які показували б за п’ять хвилин дванадцяту годину.

Краї салатниці обложіть нарізаним червоним солодким перцем, зеленою цибулею, дрібними помідорами.

Хто така Дарія Цвєк

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони здобували престижні нагороди премії "Книга року".