Оливье из старой кулинарной книги. Так готовили наши бабушки

Рецепт Новогоднего салата

6 круто сваренных яиц,

5- 6 вареных картофелин,

2 вареные морковки,

2 соленых огурца,

яблоко,

250 г зеленого горошка,

луковица,

банка майонеза,

стручок красного маринованного сладкого перца,

зеленый лук,

маринованные помидоры,

сахар,

соль.

Овощи очистите, нарежьте кубиками, соедините с натертым на грубой терке яблоком, мелко нарезанным луком, добавьте зеленый горошек, сахар, соль.

Массу вымешайте с майонезом и выложите в круглую салатницу. Яйца разрежьте вдоль на половинки. Протертыми сквозь сито желтками посыпьте салат. Белки положите выпуклой стороной вверх так, чтобы каждая половинка соответствовала цифре часов.

На них выложите из нарезанного соломкой сладкого красного перца римские цифры. Из моркови или перца сделайте стрелки, которые показывали бы через пять минут двенадцать часов.

Края салатницы уложите нарезанным красным сладким перцем, зеленым луком, мелкими помидорами.

Кто такая Дарья Цвек

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами – всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга року".