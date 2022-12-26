Так Олів'є ви ще не готували: один інгредієнт міняє все

Інгредієнти (на 3 порції):

Куряча грудка – 1 шт. (наш особливий складник, який треба не варити, а смажити)

Картопля – 250 г (3 шт.)

Морква – 120 г

Яйця – 2 шт.

Огірки солоні (або мариновані) – 80-100 г (2 шт.)

Горошок зелений консервований – 100 г

Цибуля ріпчаста солодка, червона – 0,5 шт.

Олія – для смаження + для заправки (40 г)

Майонез – 60 г (приблизно 3 ч. ложки)

Цедра лимона, базилік сушений, сіль, перець – до смаку

Покрокове приготування

Відваріть овочі і яйця, охолодіть їх.

Зробіть насічки на курячому філе. Замаринуйте м'ясо: додайте олію, цедру лимона і базилік, посоліть і поперчіть. Залиште філе хвилин на 30,загорнувши в плівку. Обсмажте м'ясо на розігрітій сковорідці з обох боків. Закрийте кришкою і відставте хвилин на п'ять, щоб доготувалося.

Наріжте овочі середнім кубиком: цибулю, моркву, картоплю, огірок, також наріжте яйця. Наріжте куряче філе.

Змішайте все, заправте рослинною олією, посоліть, додайте майонез і лише потім - горошок.