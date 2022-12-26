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Так Олів'є ви ще не готували: один інгредієнт міняє все

Салат Олів'є (ілюстративне фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Олів'є - класичний новорічний салат, який стане окрасою святкового столу багатьох родин. Пропонуємо поекспериментувати цього року, замінивши звичайну ковбасу на трохи незвичний інгредієнт, а також додавши трохи спецій.

Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.

Інгредієнти (на 3 порції):

  • Куряча грудка – 1 шт. (наш особливий складник, який треба не варити, а смажити)
  • Картопля – 250 г (3 шт.)
  • Морква – 120 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Огірки солоні (або мариновані) – 80-100 г (2 шт.)
  • Горошок зелений консервований – 100 г
  • Цибуля ріпчаста солодка, червона – 0,5 шт.
  • Олія – для смаження + для заправки (40 г)
  • Майонез – 60 г (приблизно 3 ч. ложки)
  • Цедра лимона, базилік сушений, сіль, перець – до смаку

Покрокове приготування

Відваріть овочі і яйця, охолодіть їх.

Зробіть насічки на курячому філе. Замаринуйте м'ясо: додайте олію, цедру лимона і базилік, посоліть і поперчіть. Залиште філе хвилин на 30,загорнувши в плівку. Обсмажте м'ясо на розігрітій сковорідці з обох боків. Закрийте кришкою і відставте хвилин на п'ять, щоб доготувалося.

Наріжте овочі середнім кубиком: цибулю, моркву, картоплю, огірок, також наріжте яйця. Наріжте куряче філе.

Змішайте все, заправте рослинною олією, посоліть, додайте майонез і лише потім - горошок.

Також читайте, як приготувати бюджетний салат, який може замінити Олів'є на вашому столі.

Крім того ми публікували рецепт суперсмачного салату з крабових паличок.

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