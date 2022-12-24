Найсмачніший салат "з крабових паличок" за перевіреним рецептом
Новорічний салат "з крабових паличок" на кожній кухні готують за своїм рецептом. Ми ж пропонуємо рецепт з ідеальними пропорціями, який задовольнить найвибагливіші смаки.
Своїми порадами поділилася українська кулінарка Alina FooDee.
Складники:
- Крабові палички (палочки сурімі) – 250 г
- Часник – 1 зубчик
- Майонез – за смаком
- Огірки – 2 шт.
- Сир – 80 г
- Яйця – 4 шт.
- Консервована кукурудза – 200 г
Покрокове приготування
Натріть на дрібній тертці часник, додайте його до майонезу.
Очистіть огірки від шкірки і натріть на крупній тертці, підсоліть їх за смаком і перекладіть на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
Натріть сир на тертці. Наріжте крабові палички чи порвіть на волокна.
Поділіть яйця на жовтки і білки. Окремо натріть жовтки і білки. Підсоліть їх за смаком.
Сформуйте салат шарами, кожен перемазуючи невеликою кількістю майонезу: крабові палички, сир, огірок, кукурудза, білок і зверху посипте жовтком. Наш салат готовий!
Дайте салату просочитися в холодильнику на 1-2 години.
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