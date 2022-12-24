Найсмачніший салат "з крабових паличок" за перевіреним рецептом

Новорічний салат "з крабових паличок" на кожній кухні готують за своїм рецептом. Ми ж пропонуємо рецепт з ідеальними пропорціями, який задовольнить найвибагливіші смаки.

Складники:

Крабові палички (палочки сурімі) – 250 г

Часник – 1 зубчик

Майонез – за смаком

Огірки – 2 шт.

Сир – 80 г

Яйця – 4 шт.

Консервована кукурудза – 200 г

Покрокове приготування

Натріть на дрібній тертці часник, додайте його до майонезу.

Очистіть огірки від шкірки і натріть на крупній тертці, підсоліть їх за смаком і перекладіть на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Натріть сир на тертці. Наріжте крабові палички чи порвіть на волокна.

Поділіть яйця на жовтки і білки. Окремо натріть жовтки і білки. Підсоліть їх за смаком.

Сформуйте салат шарами, кожен перемазуючи невеликою кількістю майонезу: крабові палички, сир, огірок, кукурудза, білок і зверху посипте жовтком. Наш салат готовий!

Дайте салату просочитися в холодильнику на 1-2 години.