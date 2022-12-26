Так Оливье вы еще не готовили: один ингредиент меняет все

Оливье – классический новогодний салат, который станет украшением праздничного стола многих семей. Предлагаем поэкспериментировать в этом году, заменив обычную колбасу немного необычным ингредиентом, а также добавив немного специй.
Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.
Отварите овощи и яйца, охладите их.
Сделайте насечки на курином филе. Замаринуйте мясо: добавьте растительное масло, цедру лимона и базилик, посолите и поперчите. Оставьте филе минут на 30, завернув в пленку. Обжарьте мясо на разогретой сковороде по бокам. Закройте крышкой и отставьте минут на пять, чтобы доготовилось.
Нарежьте овощи средним кубиком: лук, морковь, картофель, огурец, а также нарежьте яйца. Нарежьте куриное филе.
Смешайте все, заправьте растительным маслом, посолите, добавьте майонез и только потом – горошек.
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