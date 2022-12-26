Так Олів'є ви ще не готували: один інгредієнт міняє все
Олів'є - класичний новорічний салат, який стане окрасою святкового столу багатьох родин. Пропонуємо поекспериментувати цього року, замінивши звичайну ковбасу на трохи незвичний інгредієнт, а також додавши трохи спецій.
Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.
Інгредієнти (на 3 порції):
- Куряча грудка – 1 шт. (наш особливий складник, який треба не варити, а смажити)
- Картопля – 250 г (3 шт.)
- Морква – 120 г
- Яйця – 2 шт.
- Огірки солоні (або мариновані) – 80-100 г (2 шт.)
- Горошок зелений консервований – 100 г
- Цибуля ріпчаста солодка, червона – 0,5 шт.
- Олія – для смаження + для заправки (40 г)
- Майонез – 60 г (приблизно 3 ч. ложки)
- Цедра лимона, базилік сушений, сіль, перець – до смаку
Покрокове приготування
Відваріть овочі і яйця, охолодіть їх.
Зробіть насічки на курячому філе. Замаринуйте м'ясо: додайте олію, цедру лимона і базилік, посоліть і поперчіть. Залиште філе хвилин на 30,загорнувши в плівку. Обсмажте м'ясо на розігрітій сковорідці з обох боків. Закрийте кришкою і відставте хвилин на п'ять, щоб доготувалося.
Наріжте овочі середнім кубиком: цибулю, моркву, картоплю, огірок, також наріжте яйця. Наріжте куряче філе.
Змішайте все, заправте рослинною олією, посоліть, додайте майонез і лише потім - горошок.
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