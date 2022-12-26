Так Оливье вы еще не готовили: один ингредиент меняет все

Оливье – классический новогодний салат, который станет украшением праздничного стола многих семей. Предлагаем поэкспериментировать в этом году, заменив обычную колбасу немного необычным ингредиентом, а также добавив немного специй.

Ингредиенты (на 3 порции):

Куриная грудка – 1 шт. (наша особая составляющая, которую нужно не варить, а жарить)

Картофель – 250 г (3 шт.)

Морковь – 120 г

Яйца – 2 шт.

Огурцы соленые (или маринованные) – 80-100 г (2 шт.)

Горошек зеленый консервированный – 100 г

Лук репчатый сладкий, красный – 0,5 шт.

Масло для жарки + для заправки (40 г)

Майонез – 60 г (примерно 3 ч. ложки)

Цедра лимона, базилик сушеный, соль, перец – по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите овощи и яйца, охладите их.

Сделайте насечки на курином филе. Замаринуйте мясо: добавьте растительное масло, цедру лимона и базилик, посолите и поперчите. Оставьте филе минут на 30, завернув в пленку. Обжарьте мясо на разогретой сковороде по бокам. Закройте крышкой и отставьте минут на пять, чтобы доготовилось.

Нарежьте овощи средним кубиком: лук, морковь, картофель, огурец, а также нарежьте яйца. Нарежьте куриное филе.

Смешайте все, заправьте растительным маслом, посолите, добавьте майонез и только потом – горошек.