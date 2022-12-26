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Так Оливье вы еще не готовили: один ингредиент меняет все

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Понедельник 26 декабря 2022 08:30
Так Оливье вы еще не готовили: один ингредиент меняет все Салат Оливье (иллюстративное фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Оливье – классический новогодний салат, который станет украшением праздничного стола многих семей. Предлагаем поэкспериментировать в этом году, заменив обычную колбасу немного необычным ингредиентом, а также добавив немного специй.

Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.

Ингредиенты (на 3 порции):

  • Куриная грудка – 1 шт. (наша особая составляющая, которую нужно не варить, а жарить)
  • Картофель – 250 г (3 шт.)
  • Морковь – 120 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Огурцы соленые (или маринованные) – 80-100 г (2 шт.)
  • Горошек зеленый консервированный – 100 г
  • Лук репчатый сладкий, красный – 0,5 шт.
  • Масло для жарки + для заправки (40 г)
  • Майонез – 60 г (примерно 3 ч. ложки)
  • Цедра лимона, базилик сушеный, соль, перец – по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите овощи и яйца, охладите их.

Сделайте насечки на курином филе. Замаринуйте мясо: добавьте растительное масло, цедру лимона и базилик, посолите и поперчите. Оставьте филе минут на 30, завернув в пленку. Обжарьте мясо на разогретой сковороде по бокам. Закройте крышкой и отставьте минут на пять, чтобы доготовилось.

Нарежьте овощи средним кубиком: лук, морковь, картофель, огурец, а также нарежьте яйца. Нарежьте куриное филе.

Смешайте все, заправьте растительным маслом, посолите, добавьте майонез и только потом – горошек.

Также читайте, как приготовить бюджетный салат, который может заменить оливье на вашем столе.

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