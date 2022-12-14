Олів'є за класичним домашнім рецептом: названо ідеальні пропорції

Вже скоро столи українців будуть прикрашати атрибути новорічного столу, одним з яких є улюблений Олів'є. Пропонуємо вам класичний домашній рецепт, який точно сподобається вашій родині і гостям.
Порадами щодо приготування поділилися на каналі YarChef.
Зварити картоплю з морквою – орієнтовно 20 хвилин. Як тільки вода в овочах закипить – додати пів столової ложки солі. Готовність перевірити ножем.
Зварити яйця – 8 хвилин від моменту закипання води. Після готовності злити гарячу воду і залити холодною, щоб швидше охолонули і легко чистились.
У цей час нарізати кубиками: солоні огірки, ковбасу, додати банку консервованого горошку.
Потім очищені овочі та яйця нарізати кубиками та додати до салату.
Посолити та поперчити за смаком. Додати 5 столових ложок майонезу і перемішати.
Раніше ми писали, як приготувати Олів'є за ресторанним рецептом.
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