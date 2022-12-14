UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олів'є за класичним домашнім рецептом: названо ідеальні пропорції

Як приготувати найсмачніший Олів'є (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Вже скоро столи українців будуть прикрашати атрибути новорічного столу, одним з яких є улюблений Олів'є. Пропонуємо вам класичний домашній рецепт, який точно сподобається вашій родині і гостям.

Порадами щодо приготування поділилися на каналі YarChef.

Складники (на 5-6 порцій):

  • картопля – 5 шт.
  • ковбаса – 350 г
  • майонез – 5 ст. л.
  • солоні огірки – 5 шт.
  • морква – 3 шт.
  • яйця – 5 шт.
  • горошок консервований – баночка (250 г)
  • сіль, перець за смаком

Покрокове приготування

Зварити картоплю з морквою – орієнтовно 20 хвилин. Як тільки вода в овочах закипить – додати пів столової ложки солі. Готовність перевірити ножем.

Зварити яйця – 8 хвилин від моменту закипання води. Після готовності злити гарячу воду і залити холодною, щоб швидше охолонули і легко чистились.

У цей час нарізати кубиками: солоні огірки, ковбасу, додати банку консервованого горошку.

Потім очищені овочі та яйця нарізати кубиками та додати до салату.

Посолити та поперчити за смаком. Додати 5 столових ложок майонезу і перемішати.

Раніше ми писали, як приготувати Олів'є за ресторанним рецептом.

Крім того читайте, які помилки допускаються при приготуванні вінегрету.

Читайте РБК-Україна в Google News
оливье