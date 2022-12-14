Оливье по классическому домашнему рецепту: названы идеальные пропорции

Уже скоро столы украинцев будут украшать атрибуты новогоднего стола, одним из которых является любимый Оливье. Предлагаем вам классический домашний рецепт, который точно понравится вашей семье и гостям.
Советами по приготовлению поделились на канале YarChef.
Сварить картофель с морковью – ориентировочно 20 минут. Как только вода в овощах закипит – добавить пол столовой ложки соли. Готовность проверить ножом.
Сварить яйца – 8 минут с момента закипания воды. После готовности слить горячую воду и залить холодной, чтобы быстрее охладились и легко чистились.
В это время порезать кубиками: соленые огурцы, колбасу, добавить банку консервированного горошка.
Затем очищенные овощи и яйца нарезать кубиками и добавить в салат.
Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 5 столовых ложек майонеза и перемешать.
Раньше мы писали, как приготовить Оливье по рецепту.
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