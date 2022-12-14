Оливье по классическому домашнему рецепту: названы идеальные пропорции

Составляющие (на 5-6 порций):

картофель – 5 шт.

колбаса – 350 г

майонез – 5 ст. л.

соленые огурцы – 5 шт.

морковь – 3 шт.

яйца – 5 шт.

горошек консервированный – баночка (250 г)

соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Сварить картофель с морковью – ориентировочно 20 минут. Как только вода в овощах закипит – добавить пол столовой ложки соли. Готовность проверить ножом.

Сварить яйца – 8 минут с момента закипания воды. После готовности слить горячую воду и залить холодной, чтобы быстрее охладились и легко чистились.

В это время порезать кубиками: соленые огурцы, колбасу, добавить банку консервированного горошка.

Затем очищенные овощи и яйца нарезать кубиками и добавить в салат.

Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 5 столовых ложек майонеза и перемешать.