RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оливье по классическому домашнему рецепту: названы идеальные пропорции

Как приготовить самый вкусный Оливье (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Уже скоро столы украинцев будут украшать атрибуты новогоднего стола, одним из которых является любимый Оливье. Предлагаем вам классический домашний рецепт, который точно понравится вашей семье и гостям.

Советами по приготовлению поделились на канале YarChef.

Составляющие (на 5-6 порций):

  • картофель – 5 шт.
  • колбаса – 350 г
  • майонез – 5 ст. л.
  • соленые огурцы – 5 шт.
  • морковь – 3 шт.
  • яйца – 5 шт.
  • горошек консервированный – баночка (250 г)
  • соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Сварить картофель с морковью – ориентировочно 20 минут. Как только вода в овощах закипит – добавить пол столовой ложки соли. Готовность проверить ножом.

Сварить яйца – 8 минут с момента закипания воды. После готовности слить горячую воду и залить холодной, чтобы быстрее охладились и легко чистились.

В это время порезать кубиками: соленые огурцы, колбасу, добавить банку консервированного горошка.

Затем очищенные овощи и яйца нарезать кубиками и добавить в салат.

Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 5 столовых ложек майонеза и перемешать.

Раньше мы писали, как приготовить Оливье по рецепту.

Кроме того, читайте, какие ошибки допускаются при приготовлении винегрета.

Читайте РБК-Украина в Google News
оливье