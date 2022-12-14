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Оливье по классическому домашнему рецепту: названы идеальные пропорции

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Среда 14 декабря 2022 18:02
Оливье по классическому домашнему рецепту: названы идеальные пропорции Как приготовить самый вкусный Оливье (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Уже скоро столы украинцев будут украшать атрибуты новогоднего стола, одним из которых является любимый Оливье. Предлагаем вам классический домашний рецепт, который точно понравится вашей семье и гостям.

Советами по приготовлению поделились на канале YarChef.

Составляющие (на 5-6 порций):

  • картофель – 5 шт.
  • колбаса – 350 г
  • майонез – 5 ст. л.
  • соленые огурцы – 5 шт.
  • морковь – 3 шт.
  • яйца – 5 шт.
  • горошек консервированный – баночка (250 г)
  • соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Сварить картофель с морковью – ориентировочно 20 минут. Как только вода в овощах закипит – добавить пол столовой ложки соли. Готовность проверить ножом.

Сварить яйца – 8 минут с момента закипания воды. После готовности слить горячую воду и залить холодной, чтобы быстрее охладились и легко чистились.

В это время порезать кубиками: соленые огурцы, колбасу, добавить банку консервированного горошка.

Затем очищенные овощи и яйца нарезать кубиками и добавить в салат.

Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 5 столовых ложек майонеза и перемешать.

Раньше мы писали, как приготовить Оливье по рецепту.

Кроме того, читайте, какие ошибки допускаются при приготовлении винегрета.

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