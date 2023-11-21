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Не "Олів'є", але теж дуже смачно: три варіанти бюджетних салатів на святковий стіл

Салати з кукурудзи на святковій стіл (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Найпростіші страви, зазвичай, бувають і найсмачнішими. Тому, приготувати салати на святковий стіл можна і з недорогих інгредієнтів. А ще такі салати можна робити не тільки на свято, а будь-коли.

Як приготувати три варіанти салату з кукурудзою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".

Салат з ковбасою

Склад:

  • Ковбаса (варено-копчена) - 150 г
  • Кукурудза консервована - 150 г
  • Сир твердий - 150 г
  • Огірок свіжий - 1 шт.
  • Майонез - 2-3 ст. ложки

Усі продукти ріжемо соломкою, змішуємо, додаємо кукурудзу, перемішуємо. Пробуємо на сіль, додаємо при необхідності, додаємо майонез. Якщо ковбаса та сир солені, то додаткові спеції не потрібні.

Салат з ковбаси та кукурудзи (скриншот)

Салат з капусти та кукурудзи

Склад:

  • Капуста - 150 г
  • Огірок свіжий - 1 шт.
  • Кукурудза консервована - 150 г
  • Зелень
  • Майонез

Капусту тонко шаткуємо, трохи присолюємо та трохи обминаємо руками. Огірок ріжемо соломкою, зелень дрібно рубаємо. Все перемішуємо. Заправляємо майонезом до свого смаку, перемішуємо.

Салат з кукурудзи та крабових паличок

Склад:

  • Крабові палички - 200 г
  • Сирок плавлений - 50 г
  • Яйця відварені - 3 шт.
  • Кукурудза консервована - 150 г
  • Огірок свіжий - 1 шт.
  • Зелень
  • Майонез

Огірок ріжемо соломкою, крабові палички, сирок та відварені на круто яйця - кубиками. Зелень дрібно ріжемо. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом.

Салат з крабових паличок та кукурудзи (скриншот)

Раніше ми писали про те, яким салатом можна замінити традиційну "шубу".

А ще розповідали про те, які продукти швидко піднімуть серотонін та настрій.

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