Не "Олів'є", але теж дуже смачно: три варіанти бюджетних салатів на святковий стіл

Найпростіші страви, зазвичай, бувають і найсмачнішими. Тому, приготувати салати на святковий стіл можна і з недорогих інгредієнтів. А ще такі салати можна робити не тільки на свято, а будь-коли.
Як приготувати три варіанти салату з кукурудзою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".
Склад:
Усі продукти ріжемо соломкою, змішуємо, додаємо кукурудзу, перемішуємо. Пробуємо на сіль, додаємо при необхідності, додаємо майонез. Якщо ковбаса та сир солені, то додаткові спеції не потрібні.
Салат з ковбаси та кукурудзи (скриншот)
Склад:
Капусту тонко шаткуємо, трохи присолюємо та трохи обминаємо руками. Огірок ріжемо соломкою, зелень дрібно рубаємо. Все перемішуємо. Заправляємо майонезом до свого смаку, перемішуємо.
Склад:
Огірок ріжемо соломкою, крабові палички, сирок та відварені на круто яйця - кубиками. Зелень дрібно ріжемо. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом.
Салат з крабових паличок та кукурудзи (скриншот)
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