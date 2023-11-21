RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не "Оливье", но тоже очень вкусно: три варианта бюджетных салатов на праздничный стол

Салаты из кукурузы на праздничном столе (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Самые простые блюда обычно бывают и самыми вкусными. Поэтому приготовить салаты на праздничный стол можно и из недорогих ингредиентов. А еще такие салаты можно делать не только на праздник, а когда-либо.

Как приготовить три варианта салата с кукурузой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".

Салат с колбасой

Состав:

  • Колбаса (варено-копченая) - 150 г
  • Кукуруза консервированная - 150 г
  • Сыр твердый - 150 г
  • Огурец свежий - 1 шт.
  • Майонез - 2-3 ст. ложки

Все продукты режем соломкой, смешиваем, добавляем кукурузу, перемешиваем. Пробуем на соль, добавляем при необходимости, добавляем майонез. Если колбаса и сыр соленые, то дополнительные специи не требуются.

Салат из колбасы и кукурузы (скриншот)

Салат из капусты и кукурузы

Состав:

  • Капуста - 150 г
  • Огурец свежий - 1 шт.
  • Кукуруза консервированная - 150 г
  • Зелень
  • Майонез

Капусту тонко шинкуем, немного подсаливаем и немного обходим руками. Огурец режем соломкой, зелень мелко рубим. Все перемешиваем. Заправляем майонезом по своему вкусу, перемешиваем.

Салат из кукурузы и крабовых палочек

Состав:

  • Крабовые палочки - 200 г
  • Сырок плавленый - 50 г
  • Яйца отварные - 3 шт.
  • Кукуруза консервированная - 150 г
  • Огурец свежий - 1 шт.
  • Зелень
  • Майонез

Огурец режем соломкой, крабовые палочки, сырок и отваренные вкрутую яйца - кубиками. Зелень мелко режем. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Салат из крабовых палочек и кукурузы (скриншот)

Раньше мы писали о том, каким салатом можно заменить традиционную "шубу".

А еще рассказывали о том, какие продукты быстро поднимут серотонин и настроение.

Читайте РБК-Украина в Google News
салатиприготування страврецепт рік