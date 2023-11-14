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10 продуктів, які швидко піднімуть серотонін та настрій

Вівторок 14 листопада 2023 17:03
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10 продуктів, які швидко піднімуть серотонін та настрій 10 продуктів, які швидко піднімуть настрій (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Ганна Чередниченко

У холодну пору року погода зазвичай похмура і це викликає занепад сил та настрою. Підбадьоритися допомагає сонячна погода або ж - смачна та корисна їжа.

Які продукти допомагають підвищити настрій та серотонін, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост невропатолога та психотерапевта Ганну Чередниченко в Instagram.

10 продуктів для гарного настрою

Брокколі - джерело вітаміну В

Індичка - джерело триптофану

Йогурт - джерело вітаміну Д

Соя - джерело триптофану

Лосось - джерело омега-3

Квасоля - джерело білка, клітковини, заліза

Банани - джерела триптофану, заліза

Волоські горіхи - джерело омега-3

Сир - джерело вітамінів групи B, амінокислот, тираміну, триптаміну, фенілетиламіну

Гарбузове насіння - джерело цинку, вітамінів групи B

Як приготувати лінивий киш-лорен

Також фахівець поділилася власним рецептом дуже корисного лінивого киш-лорена, який швидко підніме настрій. Його можна дуже швидко приготувати на сніданок.

Що для нього потрібно:

  • Лаваш
  • Брокколі
  • Лосось
  • Яйця, збиті з йогуртом
  • Тертий сир

Як приготувати киш-лорен

Усі інгредієнти змішати у мисці. Викласти лист лаваша у форму, зверху викласти начинку. А потім випікати у духовці до золотистої скоринки. Дати трохи охолонути та нарізати скибочками.

До речі, раніше ми писали про те, як їсти макарони та при цьому не набирати зайвої ваги.

А ще розповідали про те, які продукти потрібно їсти, щоби заспокоїтися.

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