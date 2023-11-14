10 продуктів, які швидко піднімуть серотонін та настрій
У холодну пору року погода зазвичай похмура і це викликає занепад сил та настрою. Підбадьоритися допомагає сонячна погода або ж - смачна та корисна їжа.
Які продукти допомагають підвищити настрій та серотонін, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост невропатолога та психотерапевта Ганну Чередниченко в Instagram.
10 продуктів для гарного настрою
Брокколі - джерело вітаміну В
Індичка - джерело триптофану
Йогурт - джерело вітаміну Д
Соя - джерело триптофану
Лосось - джерело омега-3
Квасоля - джерело білка, клітковини, заліза
Банани - джерела триптофану, заліза
Волоські горіхи - джерело омега-3
Сир - джерело вітамінів групи B, амінокислот, тираміну, триптаміну, фенілетиламіну
Гарбузове насіння - джерело цинку, вітамінів групи B
Як приготувати лінивий киш-лорен
Також фахівець поділилася власним рецептом дуже корисного лінивого киш-лорена, який швидко підніме настрій. Його можна дуже швидко приготувати на сніданок.
Що для нього потрібно:
- Лаваш
- Брокколі
- Лосось
- Яйця, збиті з йогуртом
- Тертий сир
Як приготувати киш-лорен
Усі інгредієнти змішати у мисці. Викласти лист лаваша у форму, зверху викласти начинку. А потім випікати у духовці до золотистої скоринки. Дати трохи охолонути та нарізати скибочками.
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