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Олімпійський медаліст Беленюк відповів, на що витратить кругленьку суму призових

Середа 21 серпня 2024 20:40
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Олімпійський медаліст Беленюк відповів, на що витратить кругленьку суму призових Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Триразовий олімпійський медаліст з греко-римської боротьби та нардеп Жан Беленюк відповів, на що витратить призові кошти за бронзу на Олімпіаді-2024 та чи справедливі, на його думку, суми, які отримують атлети.

Про це спортсмен розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Зі слів Жана, суми, які атлети отримують за медалі на Олімпійських Іграх, є справедливими.

Тим паче, під час війни, каже він, це суттєва нагорода для українських медалістів.

Стосовно того, куди Беленюк витратить призові, йому відповісти важко.

Олімпійський медаліст Беленюк відповів, на що витратить кругленьку суму призових

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

"Для мене не стояло питання у виногороді. Я реалізовував свою мрію, свій спортивний потенціал і свої спортивні амбіції у першу чергу. А фінансове питання у мене достатньо давно закрите і всі базові потреби теж закриті. Тому подивлюся, на що витрачати", - сказав нардеп.

Частина грошей, говорить Жан, задонатить на ЗСУ.

"У мене багато друзів знаходяться в силових формуваннях, які зараз боронять, а то і наступають на російськії території. Тому я вважаю, що головна задача зараз для всіх українців - це саме об'єднатися навколо цієї проблематики. А там призові… Ну для когось це може бути суттєвим фактором. Для мене це не є суттєвим фактором", - зазначив Беленюк.

Нагадаємо, Жан Беленюк став бронзовим призером Олімпіади-2024 у категорії до 87 кг. Він здобув перемогу над суперником з Польщі Аркадіушем Кулиничем з рахунком 3:1.

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