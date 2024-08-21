Лілія Подкопаєва розсекретила іноземний виш, до якого вступив її 18-річний син
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показалася з 18-річним сином і розсекретила, до якого вишу він вступив у США.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.
Де навчатиметься син Подкопаєвої
Цього року Вадим завершив навчання у школі та готується до нового етапу у своєму житті.
Як розповіла Подкопаєва, син вступив до Технологічного інституту Джорджії, США. Однак вона не уточнила, яку саме спеціальність обрав її нащадок.
"Мій син розпочинає новий етап у житті, і я щиро пишаюся його досягненнями. Мрії здійснюються, коли вкладаєш у них час, зусилля і віру", - поділилася гімнастка.
Лілія Подкопаєва із сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
З'ясувалося, що Вадим вступив до навчального закладу, який має особливе значення для його знаменитої мами.
28 років тому, під час участі в Олімпійських іграх, Подкопаєва разом із командою проживала в селищі, розташованому на території того самого кампусу. Тепер хлопець навчається в цьому ж місці.
"28 років тому, під час перших Олімпійських ігор незалежної України, наша збірна перебувала в олімпійському селищі, розташованому на території кампусу GeorgiaTech. І сьогодні мій син живе в тому самому місці. Життя часом дивує нас своїми несподіваними поворотами. Чи могла я тоді уявити, що доля приведе нас сюди?", - написала гімнастка.
Нагадаємо, Ліля Подкопаєва виховує трьох дітей: сина Вадима, якого всиновила з першим чоловіком Тимофієм Нагорним, дочку Кароліну від Нагорного та доньку Евеліну від нинішнього чоловіка Ігоря Дубінського.
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