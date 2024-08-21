Олимпийский медалист Беленюк ответил, на что потратит кругленькую сумму призовых

Трехкратный олимпийский медалист по греко-римской борьбе и нардеп Жан Беленюк ответил, на что потратит призовые средства за бронзу на Олимпиаде-2024 и справедливы ли, по его мнению, суммы, которые получают атлеты.

По словам Жана, суммы, которые атлеты получают за медали на Олимпийских Играх, справедливы.

Тем более во время войны, говорит он, это существенная награда для украинских медалистов.

Относительно того, куда Беленюк потратит призовые, ему ответить сложно.

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

"Для меня не стоял вопрос в винограде. Я реализовывал свою мечту, свой спортивный потенциал и свои спортивные амбиции в первую очередь. А финансовый вопрос у меня достаточно давно закрыт и все базовые потребности тоже закрыты. Поэтому посмотрю, на что тратить", - сказал нардеп.

Часть денег, говорит Жан, задонатит на ВСУ.

"У меня много друзей находятся в силовых формированиях, которые сейчас защищают, а то и наступают на российские территории. Поэтому я считаю, что главная задача сейчас для всех украинцев - это именно объединиться вокруг этой проблематики. А там призовые... Ну для кого-то это может быть существенным фактором. Для меня это не является существенным фактором", - отметил Беленюк.

Жан Беленюк стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в категории до 87 кг. Он одержал победу над соперником из Польши Аркадиушем Кулиничем со счетом 3:1.