"Олимпийский" будет полный: Усику пообещали грандиозный бой в Украине

Александр Усик сможет провести бой на НСК "Олимпийски" в Киеве, защищая пояс в супертяжелом весе, который ему еще предстоит добыть на боксерском ринге в поединке с Карлосом Такамом. Об этом заявил мэр украинской столицы и "вечный" чемпион WBC Виталий Кличко, передает XSport.

Он отметил, что завоевывать пояс супертяжа Усику (16-0, 12 КО) придется за границей - это требование чемпиона и телевидения.

"Но мы сделаем, чтобы защита прошла в Украине. Убежден, "Олимпийский" будет полный", - сказал Кличко.

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Он добавил, что у следующего соперника Усика Такама "хороший рекорд", и украинцу нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара.

"Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов", - говорит Кличко.

По его мнению, оптимальный вес для Усика в супертяжах был бы 105-107 кг - чтобы сохранить скорость и силу удара.

Карлос Такам (фото: wikipedia.org)

Как сообщалось ранее, Александр Усик прокомментировал выборы президента-2019, на которых победил Владимир Зеленский. Чемпион мира высказал мнение, что теперь "политиков-оборотней" нужно будет "простить и посадить".

Также мы писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко, комментируя предстоящий бой Александра Усика с Карлосом Такамом, отметил, что у боксера очень хорошая реакция и даже назвал его уникальным боксером.