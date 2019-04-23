"Олімпійський" буде повний: Усику пообіцяли грандіозний бій в Україні

Олександр Усик зможе провести бій на НСК "Олімпійський" у Києві, захищаючи пояс у суперважкій вазі, який йому ще належить здобути на боксерському ринзі в поєдинку з Карлосом Такамом. Про це заявив мер української столиці та "вічний" чемпіон WBC Віталій Кличко, передає XSport.

Він зазначив, що завойовувати пояс супертяжа Усику (16-0, 12 КО) доведеться за кордоном - це вимога чемпіона і телебачення.

"Але ми зробимо, щоб захист пройшов в Україні. Переконаний, що "Олімпійський" буде повний", - сказав Кличко.

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Він додав, що у наступного суперника Усика Такама "хороший рекорд", і українцеві потрібно ні в якому разі не втратити швидкість, але і наростити силу удару.

"Тому що в супертяжах боксери рідко проходять всі 12 раундів", - каже Кличко.

На його думку, оптимальна вага для Усика в супертяжах була б 105-107 кг - щоб зберегти швидкість і силу удару.

Карлос Такам (фото: wikipedia.org)

Як повідомлялося раніше, Олександр Усик прокоментував вибори президента-2019, на яких переміг Володимир Зеленський. Чемпіон світу висловив думку, що тепер "політиків-перевертнів" потрібно буде "пробачити і посадити".

Також ми писали про те, що мер Києва Віталій Кличко, коментуючи майбутній бій Олександра Усика з Карлосом Такамом, зазначив, що у боксера дуже хороша реакція і навіть назвав його унікальним боксером.