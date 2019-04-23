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"Олимпийский" будет полный: Усику пообещали грандиозный бой в Украине

STYLERНовости спорта    23.04.2019 - 19:52
"Олимпийский" будет полный: Усику пообещали грандиозный бой в Украине
Фото: коллаж РБК-Украина

Виталий Кличко обсудил будущий бой Усика против Такама

Александр Усик сможет провести бой на НСК "Олимпийски" в Киеве, защищая пояс в супертяжелом весе, который ему еще предстоит добыть на боксерском ринге в поединке с Карлосом Такамом. Об этом заявил мэр украинской столицы и "вечный" чемпион  WBC Виталий Кличко, передает XSport. 

Он отметил, что завоевывать пояс супертяжа Усику (16-0, 12 КО) придется за границей - это требование чемпиона и телевидения.

"Но мы сделаем, чтобы защита прошла в Украине. Убежден, "Олимпийский" будет полный", - сказал Кличко.

&quot;Олимпийский&quot; будет полный: Усику пообещали грандиозный бой в Украине

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Он добавил, что у следующего соперника Усика Такама "хороший рекорд", и украинцу нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара.

"Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов", - говорит Кличко.

По его мнению, оптимальный вес для Усика в супертяжах был бы 105-107 кг - чтобы сохранить скорость и силу удара.

&quot;Олимпийский&quot; будет полный: Усику пообещали грандиозный бой в Украине

Карлос Такам (фото: wikipedia.org)

Как сообщалось ранее, Александр Усик прокомментировал выборы президента-2019, на которых победил Владимир Зеленский. Чемпион мира высказал мнение, что теперь "политиков-оборотней" нужно будет "простить и посадить".

Также мы писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко, комментируя предстоящий бой Александра Усика с Карлосом Такамом, отметил, что у боксера очень хорошая реакция и даже назвал его уникальным боксером.

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